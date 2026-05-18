به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با رسانه‌ها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، شهید رئیسی و شهید امیرعبداللهیان و همراهان ایشان در مورد آخرین اقدامات حقوقی و سیاسی در تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز آبراه بسیار مهمی نه برای ما و عمان بلکه برای کل دنیاست. ما برای صیانت از تردد ایمن و امن در این مسیر تلاش بسیار زیادی کرده ایم و این اهتمام را داریم که تردد در تنگه هرمز با ایمنی کامل انجام شود. دو کشور ساحلی خود را موظف به اتخاذ تدابیر لازم‌ می‌دانند. آنچه که از ۹ اسفند سال گذشته حادث شد ناشی از قانون شکنی واضح آمریکا و رژیم بود. حمله به ایران باعث شد که ما طبق حقوق بین‌الملل تدابیری را برای دفاع از حاکمیت ملی اتخاذ کنیم. این‌روند ادامه دارد و ما در تماس مستمر با عمان برای تدبیر سازو کاری که این وظیفه را محقق کند در حال مذاکره هستیم. هفته گذشته دیداری بین کارشناسان در مسقط برگزار شد و تماس ها ادامه دارد.

با هیچ‌یک از کشورهای منطقه دشمنی نداریم

بقائی در مورد سفر هیئت امنیتی به امارات و رویکرد امارات افزود: قرار نیست با این گزارش‌ها این واقعیت را از یاد ببریم که دشمن اصلی کدام طرف است. ما با هیچ‌یک از کشورهای منطقه دشمنی نداریم. همه کشورها را به مراقبت نسبت به دسیسه هایی که کشورهای خارج از منطقه دعوت میکنیم. کشورهای منطقه باید به شمول اتفاقاتی که رخ داد درس بگیرند و بدانند حضور امریکا امنیت بخش نیست. اینکه رفت و آمدهای فراوانی بین کشورهای منطقه وجود دارد از دید ما مخفی نبوده است. این اقدامات اسرائیل را برای حمله جری تر کرده است. همانطور که بسیار گله‌مند هستیم تاکید می‌کنیم که امنیت منطقه مستلزم ایجاد اعتماد بین کشورهای منطقه و تلاش برای سازوکار امنیتی درون‌زاست.

قرار نیست در سطح رسانه مذاکره کنیم

وی در مورد انتشار خبر پیشنهادات ایران به آمریکا، بیان کرد: گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در این باره به واقعیت نزدیک نیست. اینها هیچ مبنایی در واقعیت امر ندارد. روند گفتگوها و مذاکرات روند ادامه دار است و مقطعی نیست. ما بعد از اینکه طرح ۱۴بندی را دادیم و ملاحظات دو طرف مطرح شد. علیرغم اینکه طرف آمریکایی اعلام کردند این طرح مردود است ما از طریق میانجی ملاحظات را دریافت کردیم. از طریق پاکستان با مجموعه ملاحظات مواجه شدیم که در نهایت نقطه نظرات ما به طرف امریکایی ارسال شد. بحث حق چیزی نیست که بخواهیم در موردش گفتگو کنیم. در رابطه با موضوعات دیگر مواضع ما روشن است. قرار نیست در سطح رسانه مذاکره کنیم. در هر گامی ما مواضع اصولی کشور را بر اساس دستورالعمل های ابلاغی پیش خواهیم برد.

عامل اصلی ناامنی دریاها آمریکاست

سخنگوی وزارت خارجه در مورد قطعنامه پیشنهادی علیه ایران گفت: این سومین تلاش برای تصویب قطعنامه علیه ایران است، قطعنامه نخست که به تصویب رسید بسیار رسوا کننده بود چون فقط ایران را خطاب قرار داده بود، قطعنامه دوم با وتو چین و روسیه مواجه شد و این یک اقدام‌مسئولانه ای بود؛ در روزهای اخیر بحث قطعنامه دیگری مطرح است که بر اساس الگوی قطعنامه اول طراحی شده است و واقعیت ها را نادیده گرفته است. شورای امنیت نمی‌تواند این واقعیت روشن را نادیده بگیرد و ایران را متهم به ناامن سازی منطقه کند. در تماس مستمر با کورهای عضو هستیم. با چین و روسیه هم در ارتباطیم. آنها به خوبی میدانند عامل اصلی ناامنی دریاها امریکاست چرا که خودشان اعتراف کردند که ما شبیه دزدان دریایی عمل میکنیم. اگر جامعه جهانی می‌خواهد اقدام مسئولانه انجام دهد باید اقدام امریکا را محکوم کند.

وی در مورد اخرین پیگیری وزارت‌ خارجه در مورد اخذ غرامت از آمریکا تصریح کرد: روندهای حقوقی روندی زمان بر و مستلزم استمرار است. اولین کار مستند سازی خلاف قانون امریکاست که از اولین ساعات شروع جنگ تحمیلی انجام شد. در یکی دو روز قبل از شروع جنگ لایحه ای را در دیوان داوری ایران و امریکا ثبت کردیم. شکایت از امریکا بر اساس بند یک الجزایر انجام شد. این پرونده ثبت شده و مراحل رسیدگی آن در حال پیگیری است. در موارد بعدی بویژه مدرسه میناب نزد مراجع ذیربط بین‌المللی ثبت کرده ایم.

بقائی در پاسخ به مهر مبنی بر اینکه اخیرا مقام‌های ارشد سابق یا تحلیلگران مطرح اسرائیلی یا آمریکایی از شکست‌ناپذیری ایران سخن می‌گویند و به آمریکا طعنه می‌زنند که در برابر ایران شکست خورده. شما این خط رسانه‌ای و تحلیلی را چطور ارزیابی میکنید، آیا این موضوع بیشتر در راستای تحریک برای حمله مطرح نمیشود؟ اظهار کرد: ما ارزیابی خودمان مهم است. ما توانمندی‌های خود را می‌شناسیم و بر اساس آن برنامه‌های آتی خود را تنظیم می‌کنیم.

وی درباره گزارش رسانه‌ها از شروط ایران برای مذاکرات گفت: امان از این منابع آگاه. اینکه با چه عبارتی توصیف کنیم ضرورتا در اختیار تیم مذاکره کننده نیست. رسانه‌ها شاید آن طور که صلاح می‌دانند نام گذاری کنند اما ما مطالباتمان روشن است. فرض بفرمایید در رابطه با آزاد شدن دارایی‌ها شاید بگویند شرط است، اما من می‌گویم که مطالبه ماست. ما انتظار نداریم طرف مقابل به ما پول بدهد، اما طلب این پول‌ها مطالبه برحق است. بنابراین مواردی که مطرح شده مطالبات ایران است که در هر مذاکره‌ای مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

در مذاکرات بر منافع ملت ایران تمرکز می‌کنیم

بقائی درباره فشارهای آمریکا، بیان کرد: یکی از ابزارهای آمریکا همین فشار اقتصادی است اما دیدند که با تهدید و فشار نمی‌توانند ما را در پیگیری حقوق ملت ایران منصرف کنند. ما تحولات را رصد می‌کنیم و در میز مذاکره فارغ از تهدیدها، بر منافع ملت ایران تمرکز می‌کنیم. درباره تهدیدها در صورت کوچکترین خطایی از سوی طرف‌های مقابل می‌توانیم خوب جواب دهیم. در این روزها در میادین می‌گویند «تو رستم تهمتنی، بزن که خوب میزنی».

سخنگوی‌ وزارت خارجه در مورد روابط ایران و عراق گفت: رابطه ایران و عراق عمیق و ریشه دار است و تغییر دولت‌ها تاثیری بر روابط دو کشور ندارد. جا دارد به نخست وزیر جدید محترم عراق تبریک عرض کنم و آرزوی عراقی هرچه آبادتر داشته باشیم.

آمریکا هیچ وقت به عنوان طرف معتبر تلقی نمی‌شود

وی درباره احتمال دوباره خیانت آمریکا به میز مذاکره، افزود: به اندازه کافی به دیپلماسی خیانت کردند و نتیجه آن را دیدند. آمریکا هیچ وقت به عنوان طرف معتبر تلقی نمی‌شود. اظهارنظرهای ضد و نقیض آنها باعث شده هیچ کسی در دنیا دیپلماسی آمریکا را جدی نگیرد. ما هم با بدگمانی شدید در هر روند دیپلماتیک برای صیانت از منافع ایران شرکت کردیم. عقل حکم می‌کند در هر روندی سوابق قبلی را در نظر داشته باشیم، اما این مانع نمی‌شود ما با اطمینان و توکل به خدا در روندهای دیپلماتیک شرکت نکنیم.

وی در مورد موضع ایران در رابطه با توافق چین و آمریکا پیرامون تنگه هرمز گفت: ما با چین در این زمینه اختلاف نظری نداریم. درمورد موضوعات هسته ای مگر ایران دنبال تسلیحات هسته ای بوده است؟ در مورد تردد در تنگه هرمز، مگر ایران باعث این وضعیت شده است؟ دلیل اینکه اصرار داریم با دولت ساحلی سازوکارهایی را تدوین کنیم برای این است که مانع از تکرار اتفاقات اخیر شویم. چین به عنوان کشوری که اقتصاد بزرگی دارد طبیعی‌ست و حق دارد که از آمریکا برای امنیت دریانوردی خود مطالبه داشته باشد.

ارزیابی دقیقی در مورد دریافت غرامت صورت گرفته است

سخنگوی‌وزارت خارجه در مورد دریافت غرامت، عنوان کرد: در مورد میزان خسارت دستگاه‌های اقتصادی صلاحیت اظهار نظر دارند. مطلع هستم در این زمینه ارزیابی دقیقی صورت گرفته است وموضوع در دست بررسی است. در سفری که پنجشنبه و جمعه به کردستان داشتم مواجه شدم با جنایتی که علیه اثار هنری و فرهنگی شدم. مگر میتوان آسیب به اشیای هنری با عدد و رقم تخمین خسارت کرد. تجاوز نظامی هیچ منطقی نداشت، باید متجاوزان پاسخگو باشند.

وی در مورد انتصاب قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در چین گفت: ما همیشه نماینده ویژه در رابطه با چین داشتیم. قبلاً شهید لاریجانی این مسئولیت را داشتند و الان آقای قالیباف عهده‌دار شدند. تصور می‌کنیم روابط با چین آنقدر مهم است که لازم باشد با یک نگاه کلان در موردش تصمیم گیری شود و منافع کشور با جدیت پیگیری شود.

وی در مورد سفر خود به استان کردستان گفت: چه زمانی بهتر از اردیبهشت ماه که بهترین سفر به استان کردستان است. استان کردستان بعنوان یک استان مرزی برای ایرانیان نماد غیرتمندی و شجاعت در برابر دشمنان خارجی بوده است. در ایام جنگ تحمیلی این استان مورد حمله دشمن قرار گرفت و ۱۰۰ نقطه را مورد تعرض قرار دادند. سفر من برای تجلیل از مجاهدت های مردم این استان بود و هم برای بازدید از بخشی از مکان های مورد تجاوز بود. اساسا یکی از اهداف دشمن در ۴۰روز اماکن تاریخی و فرهنگی ایران بود و اینها مواردی است که لازمست مستند سازی شود و هم اینکه به دنیا یاداوری شود جنگ تحمیلی به ایران فراتر از جنگ متعارف بود و به دنبال هدف قرار دادن فرهنگ و تمدن ایران بودند.

عملیات پرچم دروغین را نباید دست کم گرفت

بقائی در مورد هدف قرار گرفتن کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز گفت: این سومین یا چهارمین تماس نماینده کره جنوبی با آقای وزیر بود. کره جنوبی نگرانی های خود را دارد. در رابطه با حادثه ای که اتفاق افتاده برای ما هم سوال است که از طرف کدام بازیگر در منطقه صورت گرفته است. تاکید کرده‌ایم‌، مول هر اتفاق دیگری آن‌را بررسی میکنیم و باید همه کشورها این نکته را در نظر داشته باشند که برخی طرف ها در منطقه ما برای تشدید ناامنی دریغ نمی‌کنند. عملیات پرچم دروغین را نباید دست کم گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد پیگیری آزادی اتباع ایرانی از کویت، عنوان کرد: این اقدام غیرقابل قبول و ناشایست بود. فضاسازی خبری در این خصوص برای ما قابل درک نیست زیرا روابط دو کشور همسایه اقتضا می‌کند از مجاری دیپلماتیک منعکس می‌شد. اینکه به شناور مرزبانی ایرانی حمله کنند و اتهام بزنند با اصل حسن همجواری سازگار نیست. طرف کویتی نباید دچار کلیشه‌های طرف‌های دیگر که ارزشی برای امنیت قائل نیستند، شود.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد تضاد دیدگاه ایران و ترامپ، تصریح کرد: این جنگی است که توسط هیات حاکمه آمریکا بر ملت ایران وارد شده و هزینه زیادی بر شهروندان آمریکایی وارد کرده است و صرفا برای تامین مطامع رژیم صهیونیستی است. این تناقض گویی‌ها نشان می‌دهد این جنگ هیچ توجیهی نداشته جز پیشبرد اغراض رژیم صهیونیستی و از این حیث مقامات آمریکا باید در برابر ملت خود و جهان پاسخگو باشند.

وی درمورد روابط با کشورهای عربی، اظهار کرد: اولین سفر آقای وزیر بعد از جنگ به یک کشور عربی منطقه بود و به عمان سفر کردند. ما با کشورهای منطقه در تماس هستیم و در تلاشیم روابط را بر اساس اصل حسن همجواری ادامه دهیم. بله متوجهیم که به دلیل اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی و عملکرد بد کشورهای منطقه روابط دچار زخم شده است اما باید این زخم‌ها را ترمیم کرد. هرگونه شکاف بین کشورهای منطقه باعث تضعیف منطقه و سوءاستفاده طرف‌های ثالث خواهد شد.

دیپلماسی ما هوشمندانه است

بقائی در مورد تنش ایران و آمریکا و احتمال جنگ و دیپلماسی هوشمند ایران برای پیشگیری از آن، افزود: دیپلماسی ما تردید نکنید هوشمندانه است و با جدیت پیگیری می‌کنیم. در عین حال ما قرار نیست مقهور رفتارهای ضد و نقیض طرف‌های مقابل شویم. ما با تمام توان برای هر سناریویی آماده هستیم. ما در برابر هر اقدام دیوانه باری با تمام توان دفاع می‌کنیم و نیروهای نظامی سورپرایزهایی خواهند داشت.

وی در مورد سفر عراقچی به هند گفت: من در چین و هند حضور نداشتم. بدیهی است که در سفر عراقچی به هند تمرکز بر مباحث مرتبط به بریکس بود که با تعدادی از وزرای خارجه کشورهای مختلف رایزنی شد. با چین هم رابطه بسیار خوبی داریم وتوافقنامه راهبردی با چین مبنای مهمی است. در وضعیت فعلی طبیعی است که در رابطه با تحولات منطقه و تبعات قانون‌شکنی امریکا تمرکز بیشتری داشته باشیم. همکاری ایران وچین یکی از دستورکارهای این گفتگو ها بود. ما با چین و روسیه بعنوان دوعضو شورای امنیت سازمان ملل متحد رایزنی ها را باید با قدرت ادامه دهیم.

بقائی در مورد عدم صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی فوتبال گفت: تصمیم کیری ها براساس ارزیابی‌های محتلف انجام شده است. صدور روادید برای حضور تیم ملی ایران وظیفه دولت‌های میزبان براساس مقررات فیفا است. دو روز قبل در ترکیه دیدار خوبی بین مدیران ارشد فیفا و مسئولان ایرانی انجام شد. در عین حال اینکه آمریکا بارها تعهدات میزبانی اش را نقض کرده تردید نیست. فدراسیون موضوع را جدی پیگیری می‌کند و وزارتخارجه نیز پیگیر مسئله است.