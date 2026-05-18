ازدواج آسمانی حضرت علی(ع) و فاطمه(س) الگویی ماندگار برای جوانان جامعه

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مهدی بخشی سورکی: سال‌ها پیش در مدینه، در روزگاری که بسیاری از ازدواج‌ها بر پایه ثروت، اعتبار قبیله‌ای و توان مالی شکل می‌گرفت، خانه پیامبر اسلام(ص) شاهد رخدادی بود که مسیر نگاه مسلمانان به مفهوم خانواده را تغییر داد.



حضرت فاطمه زهرا(س)، دختر پیامبر اسلام(ص)، خواستگاران فراوانی داشت، افرادی شناخته‌شده که برخی از آنان از ثروتمندان و چهره‌های بانفوذ جامعه عرب به شمار می‌رفتند.



پیشنهاد مهریه‌های سنگین و دارایی‌های چشمگیر مطرح می‌شد، اما پاسخ پیامبر(ص) به همه آنان یکسان بود و اینکه این ازدواج باید به اراده و رضایت الهی رقم بخورد.



در همان روزها، نامی بیش از همه در میان مسلمانان شنیده می‌شد، علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، جوانی که از کودکی در کنار پیامبر اسلام(ص) رشد کرده و به پاکی، ایمان و شجاعت شناخته می‌شد.



با وجود این، وضعیت مالی حضرت علی(ع) چندان مساعد نبود و همین موضوع سبب شده بود برای مطرح کردن خواسته خود تردید داشته باشد.



روایت‌ها می‌گویند او پس از روزها اندیشیدن، سرانجام تصمیم گرفت به خانه پیامبر(ص) برود و موضوع ازدواج با حضرت فاطمه(س) را مطرح کند.



وقتی در برابر رسول خدا(ص) نشست، شرم و حیا اجازه نمی‌داد به راحتی سخن بگوید و پیامبر(ص) که حال او را دریافت، با مهربانی علت حضورش را پرسید و حضرت علی(ع) نیز با صداقتی آمیخته به ادب و احترام، علاقه خود به این ازدواج را بیان کرد.



این خواستگاری، برخلاف بسیاری از رسم‌های رایج آن دوران، نه با فخر فروشی و سخن گفتن از مال و دارایی، بلکه با ایمان، محبت و صداقت آغاز شد.



پس از آن، پیامبر اسلام(ص) نظر حضرت فاطمه(س) را درباره این ازدواج جویا شد که در نقل‌های تاریخی آمده است که دختر پیامبر(ص) در پاسخ سکوت کرد، سکوتی که در فرهنگ آن زمان نشانه رضایت به شمار می‌رفت و همین سکوت، رضایت حضرت زهرا(س) را برای این پیوند آشکار ساخت.



در منابع اسلامی، این ازدواج بارها به عنوان پیوندی الهی توصیف شده است، پیوندی که مسلمانان از آن با تعبیر «نور با نور» یاد می‌کنند.

پیامبر امام علی(ع) را شایسته ترین فرد برایدهمسری حضرت زهرا(س) می دانست



پیامبر اسلام(ص) نیز بارها بر جایگاه معنوی حضرت علی(ع) تأکید کرده و او را شایسته‌ترین فرد برای همسری حضرت فاطمه(س) دانسته بود.



پس از موافقت با این ازدواج، موضوع مهریه مطرح شد و دارایی حضرت علی(ع) محدود بود و جز شمشیر، شتر و سپری که در میدان‌های نبرد از آن استفاده می‌کرد، سرمایه دیگری نداشت.



پیامبر(ص) فرمود که شمشیر و شتر برای زندگی ضروری است، اما می‌توان سپر را فروخت و همان سپر، مهریه حضرت فاطمه(س) قرار گرفت، مهریه‌ای که بعدها در فرهنگ اسلامی به نمادی از آسان‌گیری در ازدواج تبدیل شد.



جهیزیه دختر پیامبر اسلام(ص) نیز چیزی فراتر از وسایل ابتدایی یک خانه ساده نبود؛ چند ظرف معمولی، حصیری برای نشستن، تعدادی بالش، مشک آب و وسایلی ساده که زندگی مشترک آن دو را شکل می‌داد.



وقتی این وسایل نزد پیامبر(ص) آورده شد، آن حضرت با دیدن سادگی زندگی دخترش دعا کرد و از خداوند برای این خانواده برکت خواست.



مراسم عقد در مسجد مدینه و در حضور جمعی از مسلمانان برگزار شد و پیامبر اسلام(ص) پیش از خواندن خطبه عقد، درباره جایگاه این پیوند سخن گفت و تأکید کرد که این ازدواج تنها یک انتخاب زمینی نیست، بلکه به خواست الهی رقم خورده است.



پس از جاری شدن عقد، زندگی مشترک حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) در خانه‌ای کوچک و اجاره‌ای آغاز شد، خانه‌ای که اگرچه امکانات اندکی داشت، اما سرشار از آرامش، محبت و معنویت بود.



در آن خانه خبری از تجمل، زرق و برق و رفاه گسترده نبود، اما همان فضای ساده بعدها به یکی از مقدس‌ترین خانه‌های تاریخ اسلام تبدیل شد و نام آن در کنار مهم‌ترین رخدادهای زندگی اهل بیت(ع) قرار گرفت.



جشن عروسی نیز همانند دیگر بخش‌های این زندگی، ساده اما صمیمی برگزار شد و مسلمانان مدینه در فضایی آکنده از شادی و معنویت، این پیوند را جشن گرفتند و سفره‌ای ساده برای مهمانان گسترده شد، مهمانانی که بسیاری از آنان را نیازمندان و فقیران جامعه تشکیل می‌دادند.



در میان روایت‌های مربوط به این شب تاریخی، ماجرای بخشیدن لباس عروسی حضرت فاطمه(س) نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.



نقل شده است که ایشان لباس نو خود را به فردی نیازمند بخشید و با لباسی ساده‌تر راهی خانه همسر شد، رفتاری که نشانه‌ای روشن از روحیه ایثار و ساده‌زیستی خاندان پیامبر(ص) بود.

حجت الاسلام والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک سالروز ازدواج امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، با اشاره به فضیلت این ایام اظهار کرد: دهه اول ذی‌الحجه از پرفضیلت‌ترین ایام سال است و در آیات و روایات، بارها مورد توجه قرار گرفته است.



وی با اشاره به آیات سوره فجر و برخی تفاسیر درباره «لیال عشر» افزود: در روایات، شب‌های دهه نخست ذی‌الحجه از مصادیق شب‌هایی معرفی شده که خداوند به آنها سوگند یاد کرده و این مسئله نشان‌دهنده عظمت و جایگاه ویژه این ایام در فرهنگ اسلامی است.



ازدواجی که در آسمان رقم خورد



این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به سالروز ازدواج حضرت علی علیه‌السلام و حضرت زهرا سلام‌الله علیها بیان کرد: پیوند این دو بزرگوار، تنها یک ازدواج معمولی نبود، بلکه ازدواجی آسمانی و الهی به شمار می‌رفت که به اراده پروردگار و به واسطه پیامبر اکرم شکل گرفت.



فرحزاد ادامه داد: در برخی روایات و تفاسیر، آیات سوره الرحمن از جمله «مرج البحرین یلتقیان» به پیوند نورانی امیرالمؤمنین علیه‌السلام و حضرت زهرا سلام‌الله علیها تأویل شده است، دو دریای عظیم فضیلت و معنویت که در کنار یکدیگر قرار گرفتند و ثمره این پیوند مبارک نیز امام حسن و امام حسین علیهماالسلام بودند.



وی تصریح کرد: ویژگی ممتاز این ازدواج آن بود که هر دو شخصیت، دارای مقام عصمت بودند و هیچ‌گونه تعدی، اختلاف و نافرمانی در زندگی مشترک آنان دیده نمی‌شد، از همین رو این زندگی به الگویی کامل برای همه نسل‌ها تبدیل شد.



سادگی مهم‌ترین ویژگی ازدواج علوی و فاطمی



حجت الاسلام فرحزاد با تأکید بر ضرورت الگوبرداری جوانان از سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام گفت: زندگی امیرالمؤمنین علیه‌السلام و حضرت زهرا سلام‌الله علیها به دور از هرگونه تجمل و تشریفات برگزار شد و همین سادگی، منشأ برکات فراوانی شد.



وی افزود: زمانی که امیرالمؤمنین علیه‌السلام برای خواستگاری حضرت زهرا سلام‌الله علیها به محضر پیامبر اکرم آمدند، سرمایه ایشان تنها یک شمشیر، یک زره و یک مرکب بود و پیامبر خدا نیز با همان امکانات اندک، مقدمات ازدواج را فراهم کردند.



این سخنران مذهبی ادامه داد: بنا بر نقل روایات، زره حضرت علی علیه‌السلام فروخته شد و با پول آن، ساده‌ترین وسایل زندگی تهیه شد؛ وسایلی بسیار ابتدایی که عمدتاً از جنس سفال و لوازم ضروری زندگی بودند.



وی خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم هنگامی که جهیزیه ساده حضرت زهرا سلام‌الله علیها را مشاهده کردند، برای این زندگی دعا کرده و از خداوند خواستند به خانواده‌ای که بیشتر ظروف زندگی‌شان گِلی است، برکت عطا کند.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به شرایط ساده زندگی امیرالمؤمنین علیه‌السلام اظهار کرد: در شب ازدواج، حضرت علی علیه‌السلام حتی خانه مستقلی نداشتند و از سوی یکی از انصار مدینه، اتاقی در اختیار این زوج نورانی قرار گرفت تا زندگی مشترک خود را آغاز کنند.



وی افزود: این مسئله نشان می‌دهد که معیار اصلی در ازدواج اسلامی، ایمان، اخلاق و معنویت است نه امکانات مادی و تشریفات سنگین.



فرحزاد تصریح کرد: امروز یکی از مهم‌ترین عوامل دشوار شدن ازدواج جوانان، چشم‌وهم‌چشمی‌ها، مهریه‌های سنگین و تجمل‌گرایی است، در حالی که سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام خلاف این مسیر را نشان می‌دهد.



سفارش پیامبر به مدارا و مهربانی در زندگی



وی با اشاره به توصیه پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه‌السلام در آغاز زندگی مشترک گفت: رسول خدا به حضرت علی علیه‌السلام سفارش کردند که با حضرت زهرا سلام‌الله علیها با رفق، لطافت و مدارا رفتار کند و این سفارش، یکی از مهم‌ترین اصول زندگی خانوادگی در اسلام است.



فرحزاد ادامه داد: در روایات آمده است که زن دارای روحیه‌ای لطیف و حساس است و باید با محبت و مهربانی با او رفتار شود؛ نه با خشونت و تندی.



وی اظهار کرد: امیرالمؤمنین علیه‌السلام نیز بعدها فرمودند که هرگز حضرت زهرا سلام‌الله علیها را ناراحت نکردند و هیچ‌گاه او را به انجام کاری مجبور نساختند و متقابلاً حضرت زهرا سلام‌الله علیها نیز هیچ‌گاه سبب ناراحتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام نشدند.



آرامشی که در خانه فاطمی جریان داشت



این استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرمودند هر زمان اندوه‌ها و مشکلات بر ایشان هجوم می‌آورد، با ورود به خانه و نگاه به چهره حضرت زهرا سلام‌الله علیها، آرامش پیدا می‌کردند و غم‌ها از دلشان زدوده می‌شد.



وی افزود: این بیان نورانی نشان می‌دهد که خانواده در فرهنگ اسلامی باید محل آرامش، مودت و پناه روحی انسان باشد، نه محیط تنش، درگیری و اضطراب.