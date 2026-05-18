به گزارش خبرنگار مهر، سید روح‌الله سیدالعسگری، معاون میراث فرهنگی استان اصفهان، ظهر دوشنبه در نشست خبری مدیرکل میراث فرهنگی این استان که به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی موزه‌ها و آغاز هفته میراث فرهنگی برگزار شد، به تشریح دستاوردهای شاخص و برنامه‌های راهبردی این معاونت در سال ۱۴۰۴ پرداخت. وی با تبریک هفته میراث فرهنگی و قدردانی از نقش اصحاب رسانه در صیانت از هویت تاریخی، سال ۱۴۰۴ را سالی استثنایی در حوزه ثبت آثار ملی توصیف کرد و اظهار کرد: با همت مدیریت کل و تلاش کارشناسان، رکورد ثبت آثار پس از ۱۰ سال شکسته شد و در مجموع ۵۷ اثر در فهرست میراث ملی به ثبت رسید. از این تعداد، ۲۷ مورد به میراث ناملموس، ۸ مورد به میراث طبیعی و ۱۵ اثر نیز به حوزه موزه‌ها اختصاص یافته است که نشان‌دهنده پویایی و نگاه همه‌جانبه به مقوله حفاظت است.

وی در ادامه به تبیین اهداف کمی و کیفی در برنامه هفتم توسعه استان پرداخت و با اطمینان از تحقق اهداف تعیین‌شده اظهار کرد: هدف‌گذاری ما ایجاد ۱۵ موزه جدید در سطح استان است که با جدیت پیگیر تحقق آن هستیم. در این مسیر، تعاملات گسترده‌ای با مجموعه‌داران بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و متخصصان حوزه‌های مختلف برقرار شده است. از جمله پروژه‌های مهم، همکاری با دانشگاه علوم پزشکی برای راه‌اندازی موزه تخصصی این حوزه است و همچنین به زودی شاهد افتتاح موزه‌ای در یکی از شهرستان‌ها خواهیم بود که توسط بخش خصوصی توانمند و با استانداردهای نهایی موزه‌داری مدیریت خواهد شد.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان یکی از چالش‌های سنواتی این اداره را موضوع حرائم آثار تاریخی برشمرد و اظهار کرد: پیش از این، نبود حرائم مشخص برای برخی آثار ثبت‌شده چالش‌های عدیده‌ای را ایجاد کرده بود. امسال اولویت اصلی ما تعیین تکلیف حرائم آثار ثبت‌جهانی و کاروانسراهای استان است که قراردادهای مربوط به آن‌ها منعقد شده و پروژه‌های باستان‌شناسی بزرگی در این سایت‌ها در حال اجرا است. وی افزود که نتایج این مطالعات و مصوبات شورای وزارتخانه به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. سیدالعسگری همچنین با اشاره به آمار بازدیدکنندگان اظهار کرد: در بازه زمانی آغاز نوروز ۱۴۰۴ تا پایان اسفندماه همان سال، بیش از یک میلیون و ۹۹۲ هزار نفر از بناهای شاخص بازدید کردند، هرچند آمار واقعی بازدید از بافت تاریخی و خانه‌های ارزشمند اصفهان بسیار فراتر از این ارقام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به یک تحول ساختاری در جذب اعتبارات اشاره کرد و اظهار کرد: با پیگیری‌های مستقیم مدیرکل و تعامل مستمر با ۱۹ نماینده استان در مجلس شورای اسلامی، برای نخستین بار شاهد تغییر رویکرد در تخصیص اعتبارات در اختیار نمایندگان بودیم. در حالی که در سال‌های گذشته این بودجه‌ها صرفا به حوزه‌های راه و شهرسازی، بهداشت یا آموزش تخصیص می‌یافت، امسال ۷۰ درصد نمایندگان استان اعتبارات قابل‌توجهی را به حوزه میراث فرهنگی اختصاص دادند که این موضوع گامی بلند در جهت مرمت و احیای بناها محسوب می‌شود. وی همچنین از نهایی شدن پرونده دشت مهیا و حضور مقام عالی وزارت برای ثبت این رویداد خبر داد.

سیدالعسگری با ورود به مباحث تخصصی مدیریت بحران و حفاظت پیشگیرانه در ماه‌های اخیر اظهار کرد: میراث فرهنگی اصفهان در دی‌ماه و اسفندماه با بحران‌های بی‌سابقه‌ای مواجه بود که ابعاد مختلفی داشت. وی با اشاره به تجربیات حاصل از جنگ دوازده‌روزه اظهار کرد: پیش از وقوع درگیری‌ها، برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای حفاظت از گنجینه‌ها صورت گرفت که شامل نصب سپر آبی و انتقال فوری اشیا به مخازن امن بود. همکاران ما با دقت وسواس‌گونه‌ای تمامی آثار شیشه‌ای، سفالی و پارچه‌ای را با استفاده از فوم‌های تخصصی و جعبه‌های مقاوم، بسته‌بندی و ایمن‌سازی کردند تا حتی در صورت بروز لرزه‌های شدید، کمترین آسیبی به این اموال منقول ارزشمند وارد نشود.

وی به تشریح برنامه‌های پس از بحران و فاز عملیاتی مرمت بناهای آسیب‌دیده پرداخت و اظهار کرد: برای مرمت بناهای شاخص، از تخصص پیشکسوتان و اساتیدی بهره گرفته‌ایم که در دهه‌های گذشته در کنار مرمت‌گران برجسته بین‌المللی از جمله کارشناسان ایتالیایی به تجربه اندوزی پرداخته بودند. تاکنون سه جلسه کمیته کارشناسی برای ارزیابی دقیق خسارات برگزار شده و به محض تصویب نهایی طرح‌های مرمتی در مراجع ذی‌صلاح، عملیات اجرایی با نظارت دقیق آغاز خواهد شد تا زخم‌های نشسته بر پیکر بناهای تاریخی اصفهان به بهترین شکل ممکن التیام یابد.