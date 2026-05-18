۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

مورینیو سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید شد

خبرنگار مشهور حوزه نقل و انتقالات فوتبال اروپا خبر داد که ژوزه مورینیو سرمربی تیم رئال مادرید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال رئال مادرید که طی دو فصل اخیر از کسب عنوان قهرمانی در تمامی رقابت‌ها بازمانده است، حالا در آستانه یک تغییر مهم قرار دارد و قرار است ژوزه مورینیو، سرمربی سابق این تیم، بار دیگر به نیمکت کهکشانی‌ها بازگردد.

فابریزیو رومانو خبرنگار مشهور نقل و انتقالات فوتبال در اروپا در این رابطه در صفحه مجازی خود نوشت: «بر اساس گزارش‌ها، تمامی توافقات به صورت شفاهی میان خوزه مورینیو و باشگاه رئال مادرید انجام شده و تنها امضای رسمی قرارداد باقی مانده است.

برنامه این است که یک قرارداد اولیه دو ساله امضا شود و مورینیو پس از دیدار رئال مادرید مقابل اتلتیک بیلبائو راهی مادرید خواهد شد تا مراحل نهایی قرارداد را تکمیل کند.

به این ترتیب، «آقای خاص» بار دیگر به رئال مادرید بازمی‌گردد.»

