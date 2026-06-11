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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

مدت زمان قرارداد مورینیو با رئال مادرید مشخص شد

مدت زمان قرارداد مورینیو با رئال مادرید مشخص شد

سرمربی جدید تیم فوتبال رئال مادرید سه فصل در این باشگاه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه مورینیو که پیش از این به عنوان سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید انتخاب شده بود امشب پنج‌شنبه ۲۱ خرداد به صورت رسمی از او رونمایی شد.

در بیانیه باشگاه رئال مادرید آمده است: «هیئت‌مدیره باشگاه رئال مادرید در جلسه امروز پنج‌شنبه ۱۱ ژوئن به ریاست فلورنتینو پرز، با انتصاب ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی تیم اول باشگاه برای سه فصل آینده، تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۹، موافقت کرد.

مورینیو از ۱۳ ژوئیه و همزمان با آغاز تمرینات پیش‌فصل، کار خود را در رئال مادرید آغاز خواهد کرد.»

این دومین دوره حضور مورینیو روی نیمکت رئال مادرید خواهد بود؛ او پیش‌تر بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ هدایت کهکشانی‌ها را بر عهده داشت.

کد مطلب 6857447

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