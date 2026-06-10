مورینیو رسما از بنفیکا جدا شد/ هزینه ۱۵ میلیون یورویی برای «آقای خاص»

به گزارش خبرنگار مهر، با ابقای فلورنتینو پرز در سمت ریاست باشگاه رئال مادرید اسپانیا تو ژوزه مورینیو را به عنوان سرمربی جدید این تیم برگزیده است تا بار دیگر «آقای خاص» (لقب مورینیو) به جمع کهکشانی ها (لقب رئال مادرید) باز گردد.

صفحه مجازی خود در شبکه اجتماعی X نوشت: «بنفیکا به کمیسیون بازار اوراق بهادار پرتغال (CMVM) اعلام کرد که باشگاه رئال مادرید به‌طور رسمی قصد خود را برای جذب ژوزه مورینیو با مبلغ ۱۵ میلیون یورو ثبت کرده و این مربی نیز موافقت خود را اعلام کرده است.»

لازم به ذکر است که پیش از این فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور حوزه نقل و انتقالات در فوتبال اروپا اعلام کرده بود که مورینیو هدایت رئال مادرید را بر عهده گرفته است.