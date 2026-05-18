کشف ۵۲۵ شیء تاریخی و دستگیری ۱۰۱ متهم در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قربانپور ظهر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی موزهها و آغاز هفته میراث فرهنگی برگزار شد، با اشاره به آسیبهای فضای مجازی در ترویج توهم گنجیابی اظهار کرد: در سالهای اخیر شاهد هستیم که برخی جوانان تحت تأثیر تبلیغات فریبنده در فضاهای مجازی، به دنبال پیمودن راههای صدساله در یک شب هستند و با سودای دستیابی به گنج، دست به رفتارهای ناهنجار و مجرمانه میزنند.
وی افزود: یکی از معضلات فعلی، فروش دستگاههای فلزیاب با قیمتهای گزاف توسط شرکتهای خصوصی است که در واقعیت هیچ کارایی عملیاتی برای اهداف ادعایی ندارند، اما متأسفانه بازار کاذبی ایجاد کردهاند که باعث میشود افراد حتی با فروش داراییهای ضروری زندگی خود، در دام این کلاهبرداریها بیفتند و در نهایت نیز با بازداشت توسط یگان حفاظت، سرمایه و آینده خود را تباه کنند.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اصفهان در تشریح بیلان کاری سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در سال گذشته مجموعاً ۱۰۱ نفر در ارتباط با موضوعات مختلف از جمله حفاریهای غیرمجاز و خرید و فروش اشیای عتیقه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند. وی در خصوص کشفیات این یگان بیان کرد: با تلاش نیروهای ما، ۵۲۵ قلم اشیای عتیقه اصلی کشف شد که پس از طی مراحل کارشناسی و قضایی، تحویل موزهها گردید؛ همچنین ۷۲ قلم اشیای تقلبی نیز در این عملیاتها ضبط شده است.
سرهنگ قربانپور با اشاره به پیگیریهای حقوقی تصریح کرد: در این بازه زمانی ۵۷۲ مورد پرونده قضایی در حوزه تخلفات میراث فرهنگی تشکیل شده است. همچنین در بخش مقابله با تجهیزات غیرمجاز، ۳۲ دستگاه فلزیاب که مجرمین از آنها با عنوان گنجیاب یاد میکنند، توقیف شد.
وی با تاکید بر اهمیت پیشگیری در بافتهای تاریخی، از صدور ۱۰۱ مورد اخطاریه در مرحله اول گشتزنیها خبر داد و اظهار کرد: بسیاری از این اخطاریهها در همان مراحل اولیه منجر به توقف اقدامات غیرقانونی شد، اما در موارد پافشاری بر تخلف، پروندههای قضایی تشکیل گردید. وی ادامه داد: در حوزه حفاریها نیز ۳۲ مورد عملیات منجر به دستگیری داشتیم که ۳ مورد آن مستقیماً در اماکن و محوطههای تاریخی رخ داده بود.
این مقام انتظامی به موضوع آسیب به بناها توسط برخی گردشگران یا افراد سودجو اشاره کرد و گفت: گزارشاتی در زمینه دیوارنویسی یا آسیب به آثار داشتیم که با حضور به موقع همکاران یگان و تلاش دفتر فنی، رفع تخلف انجام و آثار تخریبی پاکسازی شد. وی همچنین درباره تغییرات غیرمجاز در بازار اصفهان هشدار داد و افزود: برخی کسبه برای ایجاد ویترین یا قفسه، دیوارهای خشتی و قدیمی را میتراشند که این اقدام سازه بنا را در برابر حوادثی مثل زلزله به شدت آسیبپذیر میکند؛ لذا یگان حفاظت با هرگونه دخل و تصرف خارج از دستورالعملهای فنی به شدت برخورد میکند.
سرهنگ قربانپور در پاسخ به پرسشی درباره کمبود نیروی انسانی در یگان حفاظت میراث فرهنگی اصفهان اظهار کرد: با پیگیریهای مدیریت کل، اتفاق بزرگی در ساختار سازمانی رخ داده و ۵۲ پست جدید برای یگان حفاظت تعریف شده است که فرآیند استخدام این نیروها در حال انجام است تا بخشی از خلأهای موجود در حفاظت از وسعت پهناور آثار تاریخی استان جبران شود.
وی به عملکرد یگان در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: در ایام اخیر و همزمان با چالشهای امنیتی و حوادث موشکی، تیم واکنش سریع یگان حفاظت اصفهان در کمتر از ۵ دقیقه در محلهای حساس حضور یافت. تشکیل این تیم یکی از اقدامات نمادین و ارزشمند برای پیشگیری از آسیبهای احتمالی و ساماندهی اموال تاریخی در مواقع بحران است که با حضور شبانهروزی همکاران ما در اماکن تاریخی، امنیت این میراث ملی تأمین میشود. وی همچنین بر پایش مستمر مناطق حساس مرزی از جمله سنگنگارههای گلپایگان با همکاری استانهای همجوار تاکید کرد.
