به گزارش خبرگزاری مهر، همایش روز ملی جمعیت با حضور عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حضرت آیت الله محسن کازرونی رئیس هیات امنای کمیته امداد و دمرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت به صورت حضوری و برخط برگزار میشود.
با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، همایش روز ملی جمعیت چهارشنبه ۳۰ام اردیبهشتماه ۱۴۰۵ همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی رهبر شهید، توسط دبیرخانه ستاد ملی جمعیت برگزار میشود.
این مراسم با حضور و سخنرانی مرضیه وحید دستجردی؛ دبیر ستاد ملی جمعیت، عباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیتالله محسن کازرونی؛ رئیس هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره)، برگزار خواهد شد.
برپایی پنل تخصصی با موضوع سیاستهای جوانی جمعیت؛ ازدواج، تحکیم خانواده و کارت امید مادر از جمله بخشهای این همایش است.
