به گزارش خبرنگار مهر، علی شائی ظهر دوشنبه در مجمع انتخاباتی رئیس هیئت هاکی استان قزوین گفت: رئیس جدید هیئت هاکی استان مبتنی بر برنامه حرکت کند و عملکرد این هیات بر اساس شاخص‌های کمّی و قابل سنجش ارائه شود.

وی با تأکید بر پرهیز از محدود شدن هیئت به یک فرد افزود: انتظار داریم اعضای مجمع و هیات رئیسه هرچه سریع‌تر انتخاب شوند تا هیات به ثبات برسد. ساختارسازی در هاکی استان تازه آغاز شده و هیات‌های شهرستانی نیز باید به‌سرعت فعال شوند تا این رشته در تمام نقاط استان ریشه بدواند.

مدیرکل ورزش و جوانان قزوین، فرآیندها، رویدادها و مسابقات را ویترین عملکرد هیات در معرض دید عموم مردم دانست و تصریح کرد: باید با برگزاری منظم مسابقات، زمینه عضویت هاکی‌بازان استان در تیم‌های ملی فراهم شود. در این مسیر، وجود مربیان خوب و یک سیستم مدیریتی مطلوب که بتواند همه عوامل را منسجم کند، از الزامات اصلی ملی‌پوش شدن ورزشکاران است.

شائی با اشاره به راهبردهای کلان ورزش کشور خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی ما افزایش تعداد مدال‌ها و کمک به غرور ملی است و هاکی نیز باید سهم خود را در این زمینه در استان قزوین ایفا کند. با اشاره به شعار «هاکی برای همه» یا «هاکی همگانی» تأکید کرد که این رشته باید در دو بُعد همگانی و قهرمانی به‌طور هم‌زمان توسعه یابد و ورزشکاران مستعدی در آن پرورش پیدا کنند.

این مدیر ورزشی بر اهمیت انعقاد تفاهم‌نامه‌های هدفمند نیز تأکید کرد و گفت: در بستر همین تفاهم‌نامه‌هاست که می‌توان برای تعداد مدال‌ها، برنامه‌ریزی‌های فنی و سایر موارد راهبردی، هدف‌گذاری دقیق و عملیاتی انجام داد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در بخش پایانی سخنان خود به مهم‌ترین دغدغه زیرساختی این رشته پرداخت و از برنامه‌ریزی برای احداث یک زمین اختصاصی هاکی در یکی از شهرستان‌های استان خبر داد و افزود: تا زمان بهره‌برداری از این زمین، پشتیبانی‌های لازم از نظر تأمین سالن و چمن مصنوعی برای تمرینات و مسابقات صورت خواهد گرفت.

گفتنی است در این مجمع محمود کاکاوند به عنوان رئیس جدید هیئت هاکی قزوین منصوب شد.