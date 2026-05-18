معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان گفت: تا پایان هفته پدیده گرد و خاک، انتقال غبار و کاهش کیفیت هوا ادامه دارد و گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی بهتر است از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی افزود: کاهش دما در ساعات شب و بامداد می‌تواند موجب بروز سرمازدگی در باغات و مزارع شود و کشاورزان باید تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت احتمالی در نظر بگیرند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری همچنین از احتمال افزایش شدت باد در برخی مناطق مرتفع استان خبر داد و گفت: این شرایط ممکن است موجب کاهش دید افقی و اختلال در تردد جاده‌ای شود.

نوروزی تأکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان و مدیریت بحران استان در آماده‌باش قرار دارند و توصیه‌های لازم به کشاورزان، دامداران و شهروندان برای کاهش خسارات احتمالی ارائه شده است.