۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

دما در چهارمحال و بختیاری کاهش می‌یابد

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری  از کاهش محسوس دما، تداوم خیزش گرد و خاک و  افزایش خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی در استان طی روزهای آینده خبر داد.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان گفت: تا پایان هفته پدیده گرد و خاک، انتقال غبار و کاهش کیفیت هوا ادامه دارد و گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی بهتر است از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی افزود: کاهش دما در ساعات شب و بامداد می‌تواند موجب بروز سرمازدگی در باغات و مزارع شود و کشاورزان باید تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت احتمالی در نظر بگیرند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری همچنین از احتمال افزایش شدت باد در برخی مناطق مرتفع استان خبر داد و گفت: این شرایط ممکن است موجب کاهش دید افقی و اختلال در تردد جاده‌ای شود.

نوروزی تأکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان و مدیریت بحران استان در آماده‌باش قرار دارند و توصیه‌های لازم به کشاورزان، دامداران و شهروندان برای کاهش خسارات احتمالی ارائه شده است.

