مردم اردستان در این شب ها با حضور خود تاریخ جدید آفریدند

حجت‌الاسلام عبدالرسول باقری در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: مردم شهرستان اردستان در تاریخ از همه لحاظ چه در دوران انقلاب، دوران هشت سال دفاع مقدس و در این چهل و هفت سال گذشته ثابت کردن فهیم، آگاه آشنا به مسائل روز بوده و پای این نظام مانده‌اند.

وی افزود: ملت با حضور در میادین در این هفتاد و هشت شبانه‌روز یک تاریخ جدید ایجاد کردند؛ خوشبختانه اردستان شهر قلم و فرهنگ بوده و مردم برای حفظ عزت، وطن و آبرو و خاک خود در میادین حاضر می‌شوند.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح از جمله سپاه، ارتش و نیروی انتظامی شجره طیبه هستند که با اقتدار در مقابل ایستادگی کرده‌اند و ملت نیز در حمایت از نیروهای مسلح و رزمندگان به خیابان‌ها می‌آیند.

باقری تصریح کرد: مردم ایران در اوج سختی در کنار هم‌ و متحد در میادین هستند، این مردم هنوز عزادار شهادت رهبر انقلاب هستند و بیش از دو ماه بوده که هنوز پیکر رهبر شهید دفن نشده ولی مردم باوجود این عزاداری، با قدرت در میدان حاضر می‌شوند.

وی بیان کرد: در این جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی جمعیت بسیاری از بزرگان، دانشمندان و فرماندهان نظامی را از دست دادیم و در میناب نیز ۱۶۸ دانش‌آموز به شهادت رسیدند که این‌ها افرادی بود که در آینده ممکن بود هرکدامشان یک فرد موثر در جامعه شوند.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: چهار اثر از شهادت رهبر و جنگ تحمیلی برای ما ظاهر شد که اولین اثر آن تجدید نظر نسبت به اسلام و شیعه در دنیا است و ملت ایران این شب‌ها با عظمت در میدان حاضر شده‌اند که دشمن را ناامید کرده و از هیچ تهدیدی نیز نمی‌ترسند.

باقری اضافه کرد: دشمن‌ چهل و هشت سال بود که بر علیه رهبر انقلاب شایعه‌پراکنی می‌کرد ولی با شهادت وی، شخصیت ایشان مجدد برای همه زنده شد، دشمن حتی برای انگشتر رهبر شهید شایعه درست می‌کرد که این عکس خودش نیست.