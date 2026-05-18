به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مطلبی گفت: اختتامیه پنجمین پویش نفس های تازه شهر ویژه خانواده های دارای نوزاد متولد دی ماه۱۴۰۴ الی فروردین ۱۴۰۵در بوستان مهرگان ناحیه شش با حضور بساطی شهردار ناحیه شش و دیگر مدیران امور شهری ،کنشگران و معتمدین محلی، شهروندان اجرا شد.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف افزایش حس تعلق و هویت مادر ،کودک و خانواده به محله و شهر و طبیعت،ترویج احترام به محیط زیست شهری و طبیعت پیرامون آن از طریق کاشت ۱۰۰ اصله نهال به نام نوزادان در بوستان های محلی سطح منطقه اجراشد و مراسم اختتامیه در بوستان مهرگان همراه با اجرای برنامه های فرهنگی و هنری متنوع ازجمله عکس یادگاری کودک، اجرای سرود، تقدیر از خانواده های دارای ۳ فرزند و بیشتر، اهدای هدیه به نوزادان، کاشت نهال و پذیرایی اجرا شد.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف افزایش حس تعلق و هویت مادر ،کودک و خانواده به محله و شهر و طبیعت، ترویج احترام به محیط زیست شهری و طبیعت پیرامون آن از طریق کاشت نهال به نام نوزادان با همکاری نواحی ده گانه در بوستان‌های سطح منطقه همراه با اجرای برنامه های فرهنگی و هنری تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.