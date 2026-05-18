  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

دختران هندبال ایران چهارم آسیا شدند

دختران هندبال ایران چهارم آسیا شدند

تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران با قرار گرفتن در جایگاه چهارمی آسیا به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز اولین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۶ سال آسیا در قزاقستان، تیم ملی ایران برابر تیم میزبان قرار گرفت و در حالی که در نیمه دوم عملکرد بهتری از حریف داشت، در نهایت بازی را واگذار کرد و در جایگاه چهارم آسیا ایستاد.

تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران ایران که چند اردوی آماده سازی خود را به دلیل حمله رژیم صهیونی – آمریکایی به کشور از دست داد و تنها با برگزاری دو اردوی چند روزه و البته در راستای نگاه فدراسیون به پشتوانه سازی و آینده هندبال بانوان به قزاقستان اعزام شد.

گفتنی است؛ رده سنی اکثر بازیکنان تیم اعزامی دختران هندبال ایران کمتر از رده سنی تعیین شده مسابقات بود و ایران کمترین میانگین سنی را در میان تیم های شرکت کننده داشت.

کد مطلب 6833899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها