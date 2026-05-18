دختران هندبال ایران چهارم آسیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز اولین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۶ سال آسیا در قزاقستان، تیم ملی ایران برابر تیم میزبان قرار گرفت و در حالی که در نیمه دوم عملکرد بهتری از حریف داشت، در نهایت بازی را واگذار کرد و در جایگاه چهارم آسیا ایستاد.

تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران ایران که چند اردوی آماده سازی خود را به دلیل حمله رژیم صهیونی – آمریکایی به کشور از دست داد و تنها با برگزاری دو اردوی چند روزه و البته در راستای نگاه فدراسیون به پشتوانه سازی و آینده هندبال بانوان به قزاقستان اعزام شد.

گفتنی است؛ رده سنی اکثر بازیکنان تیم اعزامی دختران هندبال ایران کمتر از رده سنی تعیین شده مسابقات بود و ایران کمترین میانگین سنی را در میان تیم های شرکت کننده داشت.