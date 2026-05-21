۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

کرمان موظف به ایجاد بیش از ۲۳ هزار شغل در سال ۱۴۰۵ شد

کرمان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان گفت: تعهد اشتغال استان کرمان در سال ۱۴۰۵ ایجاد ۲۳ هزار ۳۲۷ فرصت شغلی تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی، از کاهش نرخ بیکاری استان کرمان به ۷.۶ درصد در سال گذشته خبر داد و گفت: تعهد اشتغال استان کرمان در سال ۱۴۰۵ ایجاد ۲۳ هزار و ۳۲۷ فرصت شغلی تعیین شده است.

وی با اشاره به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران افزود: نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمان در پاییز سال ۱۴۰۴، ۳۸.۴ درصد بود که تثبیت اشتغال و کاهش بیکاری را رقم زد.

ابراهیمی، ادامه داد: نرخ بیکاری در کرمان نسبت به میانگین کشوری رقم پایین‌تری را نشان می‌دهد که این بهبود نتیجه تثبیت اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های خرد و متوسط بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: تعهد اشتغال استان کرمان در آن سال ۲۹ هزار و ۱۸۹ نفر بود که با ثبت ۳۴هزار ۸۸۳ نفر، ۱۱۹ درصد رشد داشته است .

وی تعهد اشتغال استان کرمان در سال ۱۴۰۵ را تعداد ۲۳ هزار و ۳۲۷ نفر اعلام کرد و افزود: این تعهد باید توسط بیش از ۴۰ دستگاه اجرایی در ۲۵ شهرستان استان محقق شود.

ابراهیمی، خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری، حداقل ۲۳ هزار و ۳۲۷ نفر فرصت شغلی در سامانه رصد ثبت خواهد شد تا راستی‌آزمایی لازم در سه سطح پیامکی، تلفنی و میدانی بر آن‌ها اعمال شود.

