تنها ۴۰ درصد ارز واحدهای تولیدی گلپایگان آزادسازی شده است

علی‌اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به مشکلات شهرک های صنعتی شهرستان گلپایگان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده، تأمین مواد اولیه پتروشیمی و مواد اولیه واحدهای صنعتی بود که به دلیل آسیب به برخی زیرساخت‌ها در دوران جنگ تحمیلی، با کاهش عرضه مواجه شده بود و همین موضوع تعدیل نیرو در برخی واحدها را به دنبال داشت.

وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر روند تأمین مواد پتروشیمی رو به افزایش و قیمت‌ها نیز کاهشی شده است و بخشی از مشکلات برطرف شده است.

رضایی در ادامه با اشاره به مشکلات واحدهای قطعه‌سازی شهرستان گفت: تأمین مواد اولیه قطعه‌سازان، به ویژه رول‌های مورد استفاده که از فولاد مبارکه اصفهان تهیه می‌شود، از دیگر مسائل مهم بود که خوشبختانه این مشکل نیز تا حد زیادی مرتفع شده و کارگران تعدیل شده به کار بازگشته‌اند.

وی تصریح کرد: برخی مشکلات مطرح شده در کارگروه تسهیل شهرستان و استان، از جمله موضوع تخصیص ارز و ثبت سفارش وتسهیلات واحدهای صنعتی تعلق می گیرد، نیازمند پیگیری جدی است.

رضایی خاطرنشان کرد: بخشی از ارز تخصیص‌یافته به واحدهای تولیدی در سال گذشته، امسال از سهمیه ارزی آن‌ها کسر شده و تاکنون تنها ۴۰ درصد ارز مورد نیاز این واحدها آزادسازی شده و مابقی همچنان در انتظار تخصیص است که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد تا اقدامات لازم برای رفع آن انجام شود.

به گفته وی، در حال حاضر حدود ۲۱۰ واحد تولیدی فعال در شهرستان وجود دارد و گردش مالی شهرک‌های صنعتی گلپایگان ماهانه حدود چهار همت برآورد می‌شود.