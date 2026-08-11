هوای ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز سهشنبه ۲۰ مردادماه در بندر ماهشهر روی عدد ۱۷۹ و خرمشهر و هندیجان ۱۶۷ و شوش ۱۵۸ و بهبهان ۱۵۶ و اهواز ۱۵۵ AQI قرار گرفت که نشاندهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای تمامی گروههای سنی است.
همچنین شهرهای شادگان با شاخص ۱۴۷ و دشت آزادگان ۱۴۴ و آبادان ۱۴۱ و شوشتر ۱۳۴ و اندیمشک ۱۲۷ و گتوند ۱۲۱ و ملاثانی ۱۰۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس گزارش شدهاند.
براساس دادههای این سامانه، شهرهای اندیکا و دهدز و رامهرمز و لالی و مسجدسلیمان و هویزه تنها نقاطی هستند که هوای آنها در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
با توجه به آلودگی هوا و قرارگیری شاخصها در وضعیت ناسالم، توصیه میشود افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی و سالمندان و کودکان از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.
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