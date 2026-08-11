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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۴

هوای ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفت

هوای ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفت

اهواز - براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز در ۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همگان و در هفت شهر دیگر در وضعیت نارنجی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه در بندر ماهشهر روی عدد ۱۷۹ و خرمشهر و هندیجان ۱۶۷ و شوش ۱۵۸ و بهبهان ۱۵۶ و اهواز ۱۵۵ AQI قرار گرفت که نشان‌دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای تمامی گروه‌های سنی است.

همچنین شهرهای شادگان با شاخص ۱۴۷ و دشت آزادگان ۱۴۴ و آبادان ۱۴۱ و شوشتر ۱۳۴ و اندیمشک ۱۲۷ و گتوند ۱۲۱ و ملاثانی ۱۰۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده‌اند.

براساس داده‌های این سامانه، شهرهای اندیکا و دهدز و رامهرمز و لالی و مسجدسلیمان و هویزه تنها نقاطی هستند که هوای آن‌ها در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

با توجه به آلودگی هوا و قرارگیری شاخص‌ها در وضعیت ناسالم، توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی و سالمندان و کودکان از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.

کد مطلب 6913848

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