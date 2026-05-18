به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت‌اله پایان روز دوشنبه از برگزاری بخش ویژه «سرزمین من» هجدهمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی فجر با محوریت موضوع «بحران آب» در تبریز خبر داد و گفت: این رویداد هنری از اول تا سوم خردادماه ۱۴۰۵ در خانه فرهنگ و هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه جشنواره ملی هنرهای تجسمی فجر به دلیل جنگ تحمیلی سوم به تعویق افتاده بود، افزود: این رویداد هنری از اول تا سوم خردادماه سال جاری در تبریز برگزار خواهد شد.

پایان اظهار کرد: جشنواره ملی هنرهای تجسمی فجر همواره تلاش داشته است موضوعات اجتماعی و مسائل مبتلا به جامعه را از دریچه هنر به تصویر بکشد و این بار نیز با نگاهی تازه، بحران آب به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های ملی محور فعالیت‌های بخش «سرزمین من» قرار گرفته است.

وی ادامه داد: کمبود آب به مسئله‌ای فراگیر و چندوجهی تبدیل شده که جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی و زیست‌محیطی انسان را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو تلاش شده است این بخش از جشنواره با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و خلاق هنرمندان، زمینه آگاهی‌بخشی و تقویت مسئولیت اجتماعی در قبال منابع آبی کشور را فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: در چارچوب این رویداد، مجموعه‌ای از کارگاه‌های تخصصی در رشته‌های تجسمی، سینمایی و نمایش با هدایت هنرمندان شاخص استان برگزار می‌شود.

وی افزود: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به کارگاه عملی طراحی و بازآفرینی ماسک‌های نمادین آب و باران به راهنمایی الهام افشاریان در روز یکشنبه سوم خردادماه از ساعت ۹ تا ۱۴ در هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز، کارگاه تاپستری «تارهای تشنه زمین» با الهام از نمادها و عناصر مربوط به آب به راهنمایی آرزو نصیری در همان روز و ساعت در هنرستان میرک، کارگاه تصویرسازی آیین‌های باران‌خواهی «چمچه خاتون» به راهنمایی حمیده عابدی در روز شنبه دوم خردادماه از ساعت ۹ تا ۱۴ در خانه فرهنگ تبریز و کارگاه پوسترسازی با محور اسطوره، آیین و بحران کم‌آبی با عنوان «روایت آب» به راهنمایی همایون کاظمی راشد در روز یکشنبه سوم خردادماه از ساعت ۹ تا ۱۴ در هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز اشاره کرد.

پایان همچنین به برگزاری کارگاه تخصصی عکاسی با موضوع نقش کاربست عکاسی حرفه‌ای در تولید پروژه‌محور با محور بحران کم‌آبی و خشکسالی دریاچه ارومیه به راهنمایی سید متین هاشمی اشاره کرد و گفت: بخش نظری این کارگاه روز شنبه دوم خردادماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ در خانه فرهنگ تبریز واقع در خیابان امام خمینی (ره)، نرسیده به آبرسانی برگزار می‌شود و بخش عملی آن روز دوشنبه چهارم خردادماه در بندر شرف‌خانه برگزار خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مهلت ثبت‌نام در این کارگاه‌ها تا اول خردادماه سال جاری تعیین شده است.