۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷

بخش «سرزمین من» جشنواره تجسمی فجر در تبریز برگزار می‌شود  

تبریز- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری بخش ویژه «سرزمین من» هجدهمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی فجر با محوریت بحران آب در تبریز خبر داد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت‌اله پایان روز دوشنبه از برگزاری بخش ویژه «سرزمین من» هجدهمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی فجر با محوریت موضوع «بحران آب» در تبریز خبر داد و گفت: این رویداد هنری از اول تا سوم خردادماه ۱۴۰۵ در خانه فرهنگ و هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه جشنواره ملی هنرهای تجسمی فجر به دلیل جنگ تحمیلی سوم به تعویق افتاده بود، افزود: این رویداد هنری از اول تا سوم خردادماه سال جاری در تبریز برگزار خواهد شد.

پایان اظهار کرد: جشنواره ملی هنرهای تجسمی فجر همواره تلاش داشته است موضوعات اجتماعی و مسائل مبتلا به جامعه را از دریچه هنر به تصویر بکشد و این بار نیز با نگاهی تازه، بحران آب به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های ملی محور فعالیت‌های بخش «سرزمین من» قرار گرفته است.

وی ادامه داد: کمبود آب به مسئله‌ای فراگیر و چندوجهی تبدیل شده که جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی و زیست‌محیطی انسان را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو تلاش شده است این بخش از جشنواره با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و خلاق هنرمندان، زمینه آگاهی‌بخشی و تقویت مسئولیت اجتماعی در قبال منابع آبی کشور را فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: در چارچوب این رویداد، مجموعه‌ای از کارگاه‌های تخصصی در رشته‌های تجسمی، سینمایی و نمایش با هدایت هنرمندان شاخص استان برگزار می‌شود.

وی افزود: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به کارگاه عملی طراحی و بازآفرینی ماسک‌های نمادین آب و باران به راهنمایی الهام افشاریان در روز یکشنبه سوم خردادماه از ساعت ۹ تا ۱۴ در هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز، کارگاه تاپستری «تارهای تشنه زمین» با الهام از نمادها و عناصر مربوط به آب به راهنمایی آرزو نصیری در همان روز و ساعت در هنرستان میرک، کارگاه تصویرسازی آیین‌های باران‌خواهی «چمچه خاتون» به راهنمایی حمیده عابدی در روز شنبه دوم خردادماه از ساعت ۹ تا ۱۴ در خانه فرهنگ تبریز و کارگاه پوسترسازی با محور اسطوره، آیین و بحران کم‌آبی با عنوان «روایت آب» به راهنمایی همایون کاظمی راشد در روز یکشنبه سوم خردادماه از ساعت ۹ تا ۱۴ در هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز اشاره کرد.

پایان همچنین به برگزاری کارگاه تخصصی عکاسی با موضوع نقش کاربست عکاسی حرفه‌ای در تولید پروژه‌محور با محور بحران کم‌آبی و خشکسالی دریاچه ارومیه به راهنمایی سید متین هاشمی اشاره کرد و گفت: بخش نظری این کارگاه روز شنبه دوم خردادماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ در خانه فرهنگ تبریز واقع در خیابان امام خمینی (ره)، نرسیده به آبرسانی برگزار می‌شود و بخش عملی آن روز دوشنبه چهارم خردادماه در بندر شرف‌خانه برگزار خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مهلت ثبت‌نام در این کارگاه‌ها تا اول خردادماه سال جاری تعیین شده است.

