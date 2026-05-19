به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تنیس روی میز رده های سنی آسیا از ۸ تیر در دو بخش نوجوانان و جوانان دختر و پسر در بانکوک آغاز می شود و تا ۱۳ تیر ادامه خواهد داشت.

قرار بود رقابت های منطقه ای در سطح آسیا تعیین کننده تیم های شرکت کننده در بخش جوانان این دوره مسابقات باشد. این در حالی است که رقابت های آسیای میانه که برای نیمه دوم فروردین در قزاقستان برنامه ریزی شده بود، به دلیل به حد نصاب نرسیدن کشورهای شرکت کننده لغو شد.

ایران از جمله تیم هایی است که باید از حضور در این رقابت ها برای مسابقات جوانان آسیا کسب سهمیه می کرد اما به خاطر شرایطی جنگی در کشور و پیش از لغو رقابت های آسیای میانه، انصراف خود را از حضور در آن اعلام کرده بود.

با این حال فدراسیون تنیس روی میز متقاضی کسب سهمیه مستقیم برای جوانانش جهت حضور در رقابت های قهرمانی آسیا شده بود. فدراسیون تنیس روی میز ایران این درخواست را با در نظر گرفتن قهرمانی هر دو تیم پسران و دختران ایران در دوره پیشین رقابت های قهرمانی جوانان آسیا و همچنین جایگاه آنها در رنکینگ مطرح کرده بود.

کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا با درخواست ایران موافقت کرده است و بر این اساس ایران در هر دو بخش دختران و پسران جوان تیم اعزامی به تایلند خواهد داشت اما این اعزام با شرایطی متفاوت از همیشه انجام خواهد شد.

فدراسیون تنیس روی میز با در نظر گرفتن شرایط کشور، مسائل مالی حاکم، لزوم صرفه جویی و به ویژه تاکید وزارت ورزش مبنی بر خودداری فدراسیون ها از اعزام های غیرضروری قصد دارد ترکیب تیم های اعزامی را بر مبنای کیفی گرایی نهایی کند. اولویت فدراسیون تنیس روی میز، اعزام نفراتی است که آورده ای برای تنیس روی میز داشته باشند.

مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این موضوع گفت: در شرایطی هستیم که اعزام کامل یک تیم به مسابقات، هزینه های سنگینی را روی دوش فدراسیون می گذاریم درحالیکه برخی بازیکنان اصلا شانس مدال آوری ندارند. نظرمان این است که در اعزام ها اولویت بندی داشته باشیم به خصوص که تاکید وزارت ورزش و شخصِ وزیر هم همین است. بنابراین در بررسی با اعضای کادر فنی در مورد نفرات اعزامی تصمیم گیری خواهیم داشت.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز در مورد تیم نوجوانان نیز گفت: در بخش نوجوانان قرار بر برگزاری رقابت های انتخابی نبود. شرایط حضور در این بخش را داریم اما در این بخش هم ملاحظاتی برای اعزام داریم.