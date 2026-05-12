دستگیری سارقان ساختمان نیمه کاره در سرعین

سرهنگ سیدصابر ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از ساختمان نیمه کاره درمیدان قارتال شهرستان سرعین، بررسی موضوع با هدف دستگیری سارق یا سارقان و کشف سرقت در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، ماموران پلیس آگاهی شهرستان سرعین ۲ نفر سارق حرفه ای را در این خصوص شناسایی و طی یک عملیات پلیسی آنها را در خیابان امام (ره) این شهرستان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرعین گفت: سارقان در بازجویی های پلیس به انجام سرقت اعتراف و ارزش اموال مکشوفه از آنان ۲۰میلیارد ریال برآورد شده و سارقان با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

سرهنگ ابراهیمی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.