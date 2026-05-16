واژگونی سمند در اردبیل ۳ کشته و ۳ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در حادثه ناگوار رانندگی که در محور اردبیل رخ داد بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند، ۳ نفر از سرنشینان کشته شده و ۳ نفر مصدوم شدند.

به دنبال این حادثه رانندگی و گزارش به پلیس و فوریت‌های پزشکی، نیروهای امدادی هلال احمر و اورژانس در محل حاضر شده و ۲ نفر جان باخته اولیه را از محل حادثه بیرون آورده و ۴ نفر مصدوم را به بیمارستان ولی عصر مشگین شهر به بیمارستان ولایت گرمی انتقال دادند.

در حین انتقال مصدومان یکی از آنها که وضعیت نامناسب و ناپایداری داشت تا رسیدن به بیمارستان جان باخت تا تعداد کشته‌های این حادثه رانندگی به ۳ نفر رسیده و ۳ مصدوم نیز در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفتند.

براساس اعلام پلیس راه اردبیل - مغان علت این حادثه در حال بررسی است اما سرعت بالا و عدم کنترل خودروی سواری سمند توسط راننده از علل رخداد این حادثه و واژگونی آن بوده است.

پلیس راه از رانندگان جاده‌های استان خواست؛ جانب احتیاط را همچنان رعایت کرده و با توجه به لغزنده بودن جاده‌ها بر اثر بارش‌های تگرگی و رگباری بهاری با احتیاط و رعایت قوانین و مقررات رانندگی و همچنین سرعت مطمئنه تردد کنند