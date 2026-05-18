  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

وقوع آتش عمدی در یک کانکس دولتی سمنان؛ آتش افروز دستگیر شد

وقوع آتش عمدی در یک کانکس دولتی سمنان؛ آتش افروز دستگیر شد

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری عامل آتش سوزی عمدی یک کانکس دولتی در کمتر از ۱۲ ساعت خبر داد و گفت: انگیزه متهم از آتش زدن، همچنان در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با اشاره به وقوع یک مورد حریق کانکس روز ۲۷ اردیبهشت در سمنان، ادامه داد: با حضور آتش نشانی حریق مهار و علت این آتش سوزی در دست بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه این کانکس در محدوده مسکن مهر قرار داشت، افزود: با همکاری آتش نشانی سمنان موضوع مورد پیگیری همه جانبه واقع شد.

فرمانده انتظامی سمنان ادامه داد: با تحقیقات پلیسی کمتر از ۱۲ ساعت هویت عامل اصلی ایجاد این حریق مورد شناسایی قرار گرفت و دستگیر شد.

عرب از اقرار متهم به ایجاد این آتش سوزی عمدی خبر داد و تصریح کرد: هفت فقره سرقت دینام کولر نیز در کارنامه این سارق ثبت شده بود.

وی اظهار داشت: پرونده متهم تشکیل و به مراجع قضایی شهر سمنان برای ادامه روند قانونی معرفی شده است.

کد مطلب 6834015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها