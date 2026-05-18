وقوع آتش عمدی در یک کانکس دولتی سمنان؛ آتش افروز دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با اشاره به وقوع یک مورد حریق کانکس روز ۲۷ اردیبهشت در سمنان، ادامه داد: با حضور آتش نشانی حریق مهار و علت این آتش سوزی در دست بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه این کانکس در محدوده مسکن مهر قرار داشت، افزود: با همکاری آتش نشانی سمنان موضوع مورد پیگیری همه جانبه واقع شد.

فرمانده انتظامی سمنان ادامه داد: با تحقیقات پلیسی کمتر از ۱۲ ساعت هویت عامل اصلی ایجاد این حریق مورد شناسایی قرار گرفت و دستگیر شد.

عرب از اقرار متهم به ایجاد این آتش سوزی عمدی خبر داد و تصریح کرد: هفت فقره سرقت دینام کولر نیز در کارنامه این سارق ثبت شده بود.

وی اظهار داشت: پرونده متهم تشکیل و به مراجع قضایی شهر سمنان برای ادامه روند قانونی معرفی شده است.