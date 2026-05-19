آثار جنگ تحمیلی سوم بر کشاورزی و امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با تداوم پیامدهای «جنگ تحمیلی سوم» و ضرورت تابآوری اقتصاد و امنیت غذایی کشور، معاونت راهبردی ریاست جمهوری با همکاری «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران» گزارشی از آثار این بحران بر بخش کشاورزی منتشر کرد.
نتایج این مطالعه بر ضرورت بازسازی هوشمند و بازگرداندن ثبات و قابلیت پیشبینی به اقتصاد کشاورزی تأکید دارد. این گزارش جامع، با محوریت همافزایی مراکز مطالعات راهبردی در جهت حل مسائل کشور، در پی نشست اضطراری «کارگروه امنیت غذایی معاونت راهبردی» پس از جنگ تحمیلی سوم تدوین شده است.
در این نشست که با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، برخی مدیران کشتوصنعتهای بزرگ، تشکلهای تخصصی، فعالان اقتصادی، نخبگان دانشگاهی و نمایندگانی از فرهنگستان علوم برگزار شد، در کنار بررسی آسیب های وارد شده پس از جنگ رمضان بر امنیت غذایی کشور، بر ضرورت شکلگیری گفتوگویی منسجم میان دولت، بخش خصوصی و مراکز راهبردی تأکید گردید.
بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت راهبردی، یکی از ویژگیهای اصلی این گزارش، اتکا به نظرات و تحلیلهای تشکلهای کشاورزی، انجمنهای تخصصی، اتحادیهها، اتاقهای بازرگانی استانی، کمیسیونهای کشاورزی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نخبگان دانشگاهی است؛ رویکردی که موجب شده تصویر ارائهشده از آثار جنگ، مبتنی بر واقعیتهای میدانی استانها و تجربه عملی فعالان زنجیره تولید و تأمین غذا باشد.
در این گزارش تأکید شده است که آسیب اصلی جنگ، بیش از آنکه ناشی از تخریب مستقیم باشد، از مسیر اختلال در زنجیره تأمین و افزایش عدم قطعیت می تواند بروز کند. همچنین تفاوت آثار بحران در استانهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت سیاستگذاری منطقهمحور تأکید شده است.
