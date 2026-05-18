ورود گرد و غبار شدید به مناطق مختلف استان ایلام

مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، تا ساعاتی دیگر تودهای از گرد و غبار شدید استان ایلام را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
علی محمد پاکدل نژاد افزود: شدت این پدیده به گونهای است که احتمال میرود دید افقی در شهرستانهای مهران و دهلران به کمتر از هزار متر کاهش یابد؛ از این رو برای این مناطق هشدار سطح خطر صادر شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام ادامه داد: به منظور پایش و بررسی میزان غلظت و عمق این توده گرد و غبار و همچنین ارزیابی پایداری آن در سطح استان، نشست کارگروه اضطراری آلودگی هوای استان امشب ساعت ۲۲ برگزار میشود.
پاکدل گفت: در این نشست، گزارشهای دستگاههای مرتبط از جمله ادارهکل هواشناسی، دانشگاه علوم پزشکی و ادارهکل حفاظت محیط زیست ارائه خواهد شد و پس از جمعبندی، تصمیمات لازم اتخاذ و از طریق مراجع رسمی به اطلاع مردم استان خواهد رسید.
