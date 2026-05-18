به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پور علی در ستاد ساماندهی امور جوانان لرستان، اظهار داشت: حل مسائل اولویتدار جوانان و رفع چالشهایی مانند بیکاری و مسکن، نیازمند نگاه پروژهمحور، حاکمیت دادهها و همافزایی همه دستگاههای اجرایی است.
کوتاهی در اجرای برنامههای حوزه اشتغال مبنای تغییرات مدیریتی است
وی با تشریح چالشهای پیشروی حوزه جوانان، ادامه داد: بیکاری بهویژه در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی، مهاجرت، کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی و تفریحی، مشکلات مسکن و موانع ازدواج از مهمترین چالشهای این حوزه است، اگر این مسائل بهصورت ریشهای حل نشوند، کیفیت زندگی جوانان تحتتأثیر قرار خواهد گرفت.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به سند اشتغال و برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه پنجساله استان، یادآور شد: در این برنامه توسعهای که بخشهای عمرانی و اقتصادی را در بر میگیرد، پروژههای پیشران، محرک توسعه، شاخصهای اشتغال، تأمین مالی و نظام ارزیابی بهوضوح دیده شده است.
پور علی، افزود: مسئله اشتغال بهعنوان یکی از موانع اصلی تشکیل خانواده در برنامه هفتم توسعه و سند اشتغال استان کاملاً لحاظ شده و وظایف تمام دستگاهها معین است.
وی تصریح کرد: استاندار لرستان در نشستهای متعدد از فرمانداران خواسته است عملکرد دستگاههای اجرایی را ارزیابی کنند و اگر دستگاهی به اهداف متعهد شده در برنامه نرسیده، دلایل آن را گزارش کند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، بیان کرد: کوتاهی در اجرای برنامه راهبردی و عملیاتی بهویژه در حوزه اشتغال، مبنای تغییرات مدیریتی قرار خواهد گرفت.
ارزیابی عملکرد فرمانداریها در حوزه جوانی جمعیت و امور جوانان
پور علی با تأکید بر لزوم حاکمیت دادهها و تحلیل آمارهای موجود در تصمیمگیریها، گفت: بهعنوان نمونه آمارهای اجتماعی نشان میدهند که بخشی از ازدواجها در همان سال اول به طلاق منجر میشود؛ این دادهها یک زنگ خطر است که دستگاههای متولی از جمله ورزش و جوانان، امور اجتماعی و دانشگاهها باید نسبت به آن عکسالعمل نشان داده و برنامههای حمایتی خود را برایناساس تنظیم کنند.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد فرمانداریهای استان در حوزه جوانی جمعیت و امور جوانان، از تلاشهای فرمانداران برگزیده تجلیل کرد و افزود: از مجموع ۱۲ فرمانداری استان، فرمانداران برتر در حوزه پیگیری مصوبات و سند اشتغال معرفی شدند که در این میان فرماندار بروجرد رتبه اول و فرماندار پلدختر رتبه سوم را در ارزیابیها کسب کردهاند که نشاندهنده اهتمام ویژه به امور جوانان در شهرستانها است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، بر ضرورت پیگیری مستمر و نتیجهمحور مصوبات ستاد، استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد جوانان در حوزههای محیطزیست، کاهش آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی تأکید کرد و گفت: نباید بدون حضور جوانان برای آنها تصمیمسازی کنیم همچنین در کنار فرمانداران، مجمع مشورتی شامل دو کمیته جوانان و کمیته نسل زد شکلگرفته است تا گفتگوی مستقیم با این نسل تسهیل شود.
ایستادگی ۸۰ روزه مردم و رزمندگان در برابر توطئهها و حملات دشمنان
پور علی، بیان کرد: همچنین اداره کل ورزش و جوانان باید شرایطی را فراهم کند تا هیئتهای ۵۳ گانه ورزشی استان بتوانند بهصورت مستقیم و در قالب برنامههای گفتگوی اجتماعی، دغدغههای خود را با استاندار، معاون سیاسی و فرمانداران در میان بگذارند.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور و ایستادگی ۸۰ روزه مردم و رزمندگان در برابر توطئهها و حملات دشمنان، بیان داشت: امروز در روز هشتادم نبردی قرار داریم که دشمنان پیشبینی میکردند ظرف سه یا چهار روز به پایان برسد، اما پایمردی ملت و شجاعت رزمندگان سبب شده است که دست برتر در اختیار جمهوری اسلامی ایران باشد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، گفت: رژیم جعلی صهیونیستی بدون پشتیبانی آمریکا هرگز جرات دستدرازی به ایران بزرگ و کهن را نداشت و امروز جوانان ما در این عرصه مقاومت و دفاع از میهن خوش درخشیدهاند.
پور علی، با رد نگاههای بدبینانه برخی اندیشکدهها و تحلیلهای رسانهای در خصوص دینگریزی یا شکاف نسلی در میان جوانان، افزود: طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، جوانان امروز پویاتر و آمادهتر از گذشته برای استمرار مقاومت، میهندوستی و خدمت به اسلام و انقلاب هستند و مأموریت اصلی ستاد ساماندهی امور جوانان، همافزایی برای خدمت به این قشر عظیم است.
