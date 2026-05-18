به گزارش خبرنگار مهر، کرج شاهد شبی خاص و متفاوت بود؛ جایی که ۴۰ زوج جوان انقلابی، در شبِ طلوعِ زیباترین پیوند هستی؛ سالروز ازدواج آسمانی امیرالمؤمنین علی (ع) و بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س)، پس از شرکت در تجمع مردمی بزرگداشت ارزشهای نظام و بیعت با رهبر انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای راهی خانه بخت شدند.
این زوجها با حضور در جمع شورانگیز شهروندان کرجی، پیمان همدلی خود با آرمانهای انقلاب را تازه کردند و سپس مراسم ساده اما پرمعنای جشن ازدواجشان را در فضایی صمیمی برگزار کردند.
تجمع امشب مردم انقلابی کرج که با حال و هوایی متفاوت از همیشه برگزار شد، میزبان زوجهایی بود که ترجیح دادند نخستین شب زندگی مشترک خود را با عشق به میهن و آرمانهای انقلاب گره بزنند.
این زوجها پس از پایان تجمع، با اشعار انقلابی و دعای حاضران راهی خانههایی شدند که به گفته خودشان، «پر از عشق به هم، مردم و ایران» است.
