به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) با تاکید بر اینکه به آمریکا و همپیمانان آن اعلام میداریم، دوباره مرتکب اشتباه راهبردی و خطای محاسباتی نشوند.، عنوان کرد: آنها باید بدانند ایران اسلامی و نیروهای مسلح آن نسبت به گذشته آمادهتر و قویتر، دست بر ماشه هستند و هرگونه تعرض و تجاوز مجددی از سوی دشمنان سرزمین و ملت سربلند را سریع، قاطع، پرقدرت و گسترده پاسخ خواهند داد.
وی با بیان اینکه «دشمنان آمریکایی صهیونیستی بارها ملت شجاع ایران و نیروهای مسلح مقتدر آن را آزمودهاند»، تصریح کرد: ما با عظم و اراده الهی ثابت کردهایم که اقتدار و توانایی خود را در میدان عمل به دشمنان نشان میدهیم و چنانچه خطای دیگری از سوی دشمنانمان سربزند با قدرت و توانایی به مراتب بالاتر از جنگ تحمیلی رمضان با آن برخورد خواهیم نمود و با تمام توان از حقوق ملت ایران دفاع می کنیم و دست هر متجاوزی را قطع مینمائیم.
سرلشکر عبداللهی در پیامی به آمریکا و همپیمانان آن هشدار داد و نوشت که چنانچه خطای دیگری از سوی دشمنان سربزند با قدرت و توانایی به مراتب بالاتر از جنگ تحمیلی رمضان با آن برخورد خواهیم نمود.
