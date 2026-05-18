۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۴۹

هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) به آمریکا و همپیمانان آن

سرلشکر عبداللهی در پیامی به آمریکا و همپیمانان آن هشدار داد و نوشت که چنانچه خطای دیگری از سوی دشمنان‌ سربزند با قدرت و توانایی به مراتب بالاتر از جنگ تحمیلی رمضان با آن برخورد خواهیم نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) با تاکید بر اینکه به آمریکا و همپیمانان آن اعلام می‌داریم، دوباره مرتکب اشتباه راهبردی و خطای محاسباتی نشوند.، عنوان کرد: آنها باید بدانند ایران اسلامی و نیروهای مسلح آن نسبت به گذشته آماده‌تر و قوی‌تر، دست بر ماشه هستند و هرگونه تعرض و تجاوز مجددی از سوی دشمنان سرزمین و ملت سربلند را سریع، قاطع، پرقدرت و گسترده پاسخ خواهند داد.

وی با بیان اینکه «دشمنان آمریکایی صهیونیستی بارها ملت شجاع ایران و نیروهای مسلح مقتدر آن را آزموده‌اند»، تصریح کرد: ما با عظم و اراده الهی ثابت کرده‌ایم که اقتدار و توانایی خود را در میدان عمل به دشمنان نشان می‌دهیم و چنانچه خطای دیگری از سوی دشمنان‌مان سربزند با قدرت و توانایی به مراتب بالاتر از جنگ تحمیلی رمضان با آن برخورد خواهیم نمود و با تمام توان از حقوق ملت ایران دفاع می کنیم و دست هر متجاوزی را قطع می‌نمائیم.

