سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: پس از وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره و باغ‌ها در حوزه استحفاظی پاسگاه ۸ زازران، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت و تیم‌های عملیاتی برای شناسایی و دستگیری عاملان سرقت‌ها وارد عمل شدند.

وی با اشاره به استفاده پلیس از گزارش‌های مردمی، رصد میدانی و اشراف اطلاعاتی افزود: مأموران انتظامی در روند تحقیقات، به چهار سارق حرفه‌ای و دارای سابقه کیفری مظنون شدند و با تکمیل مستندات، مخفیگاه آن‌ها شناسایی شد.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان، پس از هماهنگی با مرجع قضائی، عملیات دستگیری به‌صورت غافلگیرانه اجرا شد و هر چهار متهم در یک اقدام ضربتی بدون درگیری بازداشت شدند. هادیان ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های اولیه به سه فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره و باغ‌ها اعتراف کردند و مشخص شد که اموال مسروقه را به یک مالخر در حاشیه شهرستان فروخته‌اند.

سرهنگ هادیان از شناسایی و دستگیری مالخر این پرونده نیز خبر داد و گفت: مأموران با ردگیری مسیر انتقال اموال و انجام اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه این فرد را پیدا کردند و طی بازرسی از محل، مقادیر قابل‌توجهی اموال سرقتی شامل کابل‌های برق، موتور کولر و انواع تجهیزات و لوازم ساختمانی کشف و ضبط شد. برآورد اولیه کارشناسان، ارزش این اموال را حدود یک میلیارد ریال اعلام کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان با اشاره به تشکیل پرونده برای هر پنج متهم یادآور شد: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، متهمان برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضائی به دستگاه قضائی معرفی شدند و احتمال کشف سرقت‌های مشابه دیگر در ادامه تحقیقات وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های «امنیت محله‌محور» در سطح شهرستان، خاطرنشان کرد: هدف پلیس از این طرح‌ها، افزایش ضریب امنیت محلات، پیشگیری از وقوع سرقت و برخورد قاطع با سارقان و مالخران است و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

سرهنگ هادیان در پایان از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی، به‌ویژه در خصوص حفاظت از ساختمان‌های نیمه‌کاره و باغ‌ها، زمینه سوءاستفاده برای سارقان را کاهش دهند و هرگونه مورد مشکوک را در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع مأموران انتظامی برسانند.