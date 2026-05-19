ثبت ۸۹۲ هزار ولادت در سال ۱۴۰۴؛ وعده رفع معوقات کارت ملی تا پایان ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمالو، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال، با تبریک هفته ملی جمعیت با تأکید بر اهمیت داده‌های دقیق جمعیتی گفت: مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور با ارائه آمارهای دقیق جمعیتی می تواند تاثیر بسزایی در برنامه ریزی های کلان کشور داشته باشد و باید روند ارائه داده‌ ها و تحلیل های آمارهای حیاتی به گونه ای باشد تا پژوهشگران و تصمیم‌گیران کلان کشور بتوانند از این داده ها استفاده نمایند.

وی با اشاره به آمار وقایع حیاتی در سال ۱۴۰۴ گفت: در سال گذشته ۸۹۲ هزار ولادت در کشور به ثبت رسیده که از این تعداد ۴۶۲ هزار واقعه ولادت پسر و ۴۳۰ هزار واقعه ولادت دختر به ثبت رسیده است.

وی افزود: در دفاع مقدس سوم همکاران سازمان ثبت احوال کشور نسبت به ارائه خدمات هویتی به شهروندان اقدام نمودند و در این مدت بیش از ۸۸ هزار واقعه ولادت و حدود ۳۰ هزار واقعه ازدواج در کشور ثبت شده است.

رئیس سازمان ثبت احوال در ادامه به تحول دیجیتال در خدمات هویتی سازمان اشاره کرد و گفت: تحلیل و بازطراحی سامانه های سازمان در دستور کار قرار دارد و تلاش داریم تا خدمات هویتی سازمان ثبت احوال کشور را به نحوی جدید، سریع، دقیق و مبتنی بر فناوری های نوین از طریق یک درگاه واحد به شهروندان ارائه دهیم.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی کارت های هوشمند ملی بیان داشت: با برنامه ریزی و پیگیری های صورت گرفته، مصمم هستیم تا پایان پاییز ۱۴۰۵ معوقات کارت هوشمند ملی جبران گردد و هموطنانی که چندین سال در صف کارت ملی هستند کارت خود را دریافت کنند.

جمالو از راه‌اندازی سامانه جدید پاسخگویی به مردم خبر داد و تصریح کرد: شهروندان می‌توانند سوالات خود را از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب با سامانه ۰۲۱۱۵۱۰ مطرح کنند و کارشناسان ما در اقصی نقاط کشور پاسخگوی سوالات شهروندان خواند بود.

وی در پایان از رونمایی «کیف هویتی من» هموطنان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: به زودی شاهد خواهیم بود که اسناد هویتی شهروندان در سامانه سهیم در دسترس خواهد بود تا شهروندان بتوانند از مدارک هویتی به صورت یکپارچه در این کیف دیجیتال استفاده کنند.

در ادامه امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به همزمانی این دیدار با هفته جمعیت و هفته ازدواج گفت: طبق روال سال‌های گذشته، جلسه‌ای با مسئولان سازمان ثبت احوال برگزار شد تا آخرین آمار و روندهای جمعیتی کشور مرور شود.

وی با بیان اینکه روند کاهش تولدها همچنان ادامه دارد، افزود: میزان کاهش موالید در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده است.

رئیس کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه حدود ۵۰ درصد این قانون اجرایی شده، تغییرات قابل توجهی در الگوی فرزندآوری مشاهده می‌شود. به گفته وی، تولد فرزند سوم و چهارم رشد معناداری داشته و در برخی شاخص‌ها حدود ۶۵ درصد افزایش مشاهده شده است.

بانکی‌پور ادامه داد: سال گذشته تعداد تولد فرزند سوم حدود ۶۵ هزار مورد افزایش داشت و امسال نیز حدود ۵۰ هزار مورد رشد ثبت شده است که نشان‌دهنده حرکت الگوی فرزندآوری به سمت خانواده‌های چندفرزندی است.

وی با اشاره به اهمیت داده‌های سازمان ثبت احوال در سیاست‌گذاری جمعیتی گفت: یکی از درخواست‌های کمیسیون حمایت از خانواده از سازمان ثبت احوال، ارائه دقیق نرخ باروری به تفکیک شهرستان‌ها و انتشار تغییرات آن است تا استان‌ها و شهرستان‌ها بر اساس عملکردشان در حوزه ازدواج و فرزندآوری رتبه‌بندی شوند و عملکرد مدیران در این حوزه شفاف‌تر شود.