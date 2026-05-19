پورخاقان:سمند حامل نزدیک به ۱۵ کیلو تریاک در شهرضا توقیف شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق مواد مخدر اظهار کرد: مأموران انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر مستقر در ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری سمند مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و انجام بازرسی دقیق از بخش‌های مختلف آن، مقدار ۱۴ کیلو و ۹۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را که به شیوه‌ای ماهرانه در خودرو جاساز شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با بیان اینکه در این عملیات پنج نفر که در خودرو حضور داشتند دستگیر شدند، ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد متهمان که همگی از اعضای یک خانواده هستند قصد انتقال این محموله مواد مخدر را از مسیر شهرضا داشته‌اند.

سرهنگ پورخاقان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و متهمان برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و کنترل محورهای مواصلاتی به‌صورت مستمر با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کنند و اجازه نخواهند داد سوداگران مرگ امنیت جامعه را به خطر بیندازند.