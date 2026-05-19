تصادف مرگبار در آزادراه کاشان-قم؛ راننده اتوبوس متواری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی اظهار داشت: ساعت ۰۳:۳۰ بامداد امروز ۲۹ اردیبهشت ماه، یک فقره تصادف منجر به فوت در آزادراه کاشان به قم، محدوده روبه‌روی پادگان شهید حسن‌زاده، میان یک دستگاه اتوبوس اسکانیا درسا مدل ۱۳۹۷ و یک دستگاه سواری پیکان به وقوع پیوست.

وی افزود: برابر بررسی‌های اولیه، اتوبوس مذکور در مسیر جنوب به شمال آزادراه و در مسیر اردکان یزد به مقصد تهران در حال حرکت بوده که از قسمت جلو با بخش عقب سواری پیکان برخورد کرده است. شدت برخورد به حدی بوده که اتوبوس پس از برجای گذاشتن حدود ۱۴۰ متر آثار کشیدگی و ترمز، در خط یک آزادراه متوقف و دچار حریق شد.

جانشین پلیس راه فراجا تصریح کرد: در اثر این سانحه، سواری پیکان دچار آتش‌سوزی شده و راننده و سرنشین آن به علت محبوس شدن در داخل خودرو، در محل جان خود را از دست دادند. همچنین راننده اتوبوس پس از وقوع حادثه از صحنه متواری شده و اقدامات تخصصی پلیسی برای شناسایی و دستگیری وی ادامه دارد.

سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: بررسی‌های کارشناسی صحنه، آثار انعکاسی برجای مانده از اتوبوس، نحوه قرارگیری وسیله نقلیه سنگین بر روی قسمت عقب سواری و نحوه به جلو رانده شدن خودروی پیکان، نشان می‌دهد راننده اتوبوس پس از رؤیت خودروی سواری اقدام به ترمزگیری کرده اما به علت سرعت بالا موفق به کنترل وسیله نقلیه نشده است.

جانشین پلیس راه فراجا با اشاره به ادامه روند کارشناسی پرونده گفت: آخرین ثبت سامانه‌ای راننده اتوبوس در ساعت ۰۳:۳۵ مورخ ۲۸ اردیبهشت در پاسگاه اردستان به نام فردی به هویت مشخص، ثبت شده است که صحت و جزئیات آن در دست بررسی قرار دارد.

سرهنگ محبی تأکید کرد: در بررسی اولیه، علت حادثه بی‌احتیاطی از جانب راننده اتوبوس به علت عدم توجه کافی به جلو تشخیص داده شده است، اما علت اصلی این حادثه همچنان توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.