به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، بازرس کل پنتاگون در گزارشی برای کنگره آمریکا اذعان داشت که روسیه تقریباً با قاطعیت، توانایی بالاتری در حفاظت از نیروها و تجهیزات در مناطق پشت جبهه، از طریق استتار، گمراه‌سازی اطلاعاتی دشمن و سیستم پدافند هوایی توسعه‌یافته خود دارد.

در این گزارش تأکید شده که نیروهای مسلح اوکراین به‌طور مداوم با کمبود مهمات برای سامانه‌های پدافند هوایی روبه‌رو هستند، زیرا کاملاً به تأمین از سوی غرب وابسته‌اند و این در حالی است که روسیه برتری راهبردی و عملیاتی خود نسبت به نیروهای مسلح اوکراین را حفظ کرده است.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.