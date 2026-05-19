۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۵

کمبود شدید نیرو و تجهیزات در ارتش اوکراین

آمریکا به کمبود نیرو و تجهیزات نظامی در ارتش اوکراین اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، گزارش جدید ارائه شده از سوی بازرسان پنتاگون بیانگر آن است که نیروهای اوکراینی از کمبود شدید نفرات و تجهیزات نظامی رنج می برند.

در این گزارش که دوره میان ژانویه تا مارس ۲۰۲۶ را بررسی کرده آمده است، کمبود نفرات در ارتش اوکراین و ضعف توان این کشور در نفوذ به استحکامات باعث شده روسیه قدرت بیشتری پیدا کند.

در این گزارش تاکید شده است، اوکراین از مشکلاتی در آموزش نیروها، وابستگی هب غرب و کمبود شدید نیرو رنج می برد.

در گزارش سرویس اطلاعات نظامی آمریکا آمده است، حملات اوکراین علیه روسیه به صورت کور انجام می شود و فاقد هماهنگی، سرعت و تمرکز بر زیر ساخت های نظامی این کشور است.

