کمبود شدید نیرو و تجهیزات در ارتش اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، گزارش جدید ارائه شده از سوی بازرسان پنتاگون بیانگر آن است که نیروهای اوکراینی از کمبود شدید نفرات و تجهیزات نظامی رنج می برند.

در این گزارش که دوره میان ژانویه تا مارس ۲۰۲۶ را بررسی کرده آمده است، کمبود نفرات در ارتش اوکراین و ضعف توان این کشور در نفوذ به استحکامات باعث شده روسیه قدرت بیشتری پیدا کند.

در این گزارش تاکید شده است، اوکراین از مشکلاتی در آموزش نیروها، وابستگی هب غرب و کمبود شدید نیرو رنج می برد.

در گزارش سرویس اطلاعات نظامی آمریکا آمده است، حملات اوکراین علیه روسیه به صورت کور انجام می شود و فاقد هماهنگی، سرعت و تمرکز بر زیر ساخت های نظامی این کشور است.