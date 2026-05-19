به گزارش خبرنگار مهر بازار سهام کشور پس از یک دوره توقف ناگزیر به علت جنگ تحمیلی سوم، امروز با سیگنال‌های امیدوارکننده‌ای بازگشایی شد تا فصل جدیدی از پویایی در معاملات سهام آغاز شود. داده‌های معاملاتی امروز، نشان‌دهنده چرخش جریان نقدینگی و بازگشت اعتماد به بدنه بازار است؛ جایی که شاهد خروج سنگین نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت و حرکت آن به سمت دارایی‌های مولد بوده‌ایم.

امروز و در ساعت اول معاملات شاهد تغییر ملموس در وزن‌کشی میان تقاضا و عرضه بودیم. با وجود آنکه بازار در حال هضم شرایط پس از بحران است، اما اعداد و ارقام نویدبخش بهبود هستند:

ارزش معاملات خرد: ۶۹۶۴ میلیارد تومان که نشان از بازگشت خریداران به میدان دارد. توازن صف‌ها: ثبت ۱۷۲ نماد در صف خرید (به ارزش ۵۵۸۰ میلیارد تومان) در مقابل ۱۴۴ نماد در صف فروش، نشان می‌دهد قدرت خریداران در حال پیشی گرفتن است. نکته حائز اهمیت، روند نزولی صف‌های فروش است که از محدوده ۱۰ همت به شدت کاهش یافته و در مقابل، صفوف خرید شاهد افزایش بوده‌اند. جابه‌جایی نقدینگی: ورود ۱۸۳۰ میلیارد تومان نقدینگی (فروش حقوقی) و خروج بیش از ۳ همت (۳۲۸۱ میلیارد تومان) از صندوق‌های درآمد ثابت، مؤید تمایل سهامداران به ورود مجدد به چرخه معاملات است.

بازگشت تدریجی به مدارِ شفافیت

بازگشایی نمادها با مدیریت هوشمندانه سازمان بورس همراه بوده است. ۳۴۰ نماد از ۷۹۳ نماد که پیش‌تر متوقف بودند، امروز به چرخه معاملات بازگشتند. رویکرد سازمان بورس برای حفظ صیانت از حقوق سهامداران، توقف موقت ۴۲ نماد اصلی (حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد ارزش بازار) است که مستقیماً یا به دلیل وابستگی ساختاری به شرکت‌های آسیب‌دیده از جنگ، نیاز به بررسی دقیق‌تر دارند. این شفافیت، خود نشانه‌ای از بلوغ نظارتی برای محافظت از دارایی سهامداران در شرایط پیچیده است.

حمایت‌های همه‌جانبه؛ امنیت در کنار سودآوری

سازمان بورس برای اطمینان‌بخشی به سهامداران خرد، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را عملیاتی کرده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. طرح نقدینه: تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت ۲ ساله، بدون نیاز به مراجعه به بانک یا وثیقه‌های پیچیده، تنها با تکیه بر دارایی سهامداری، از فردا اجرایی می‌شود تا نقدینگی در اختیار سهامداران قرار گیرد.

۲. افزایش قدرت خرید: افزایش ضریب اعتباری کارگزاری‌ها از ۷۵ به ۸۰ درصد، با هدف افزایش سرعت و قدرت معاملات انجام شده است.

۳. طرح هم‌وطن (بیمه سبد سهام): شاید بتوان گفت امیدبخش‌ترین خبر، اجرای طرح «هم‌وطن» است. در این طرح، تمامی پرتفوی‌های زیر یک میلیارد تومان تا ۱۸ ماه بیمه می‌شوند. این یعنی تضمین حداقل ۳۰ درصد سود نسبت به قیمت‌های ۶ اسفند ۱۴۰۴. این چتر حمایتی، بیش از ۹۸ درصد سهامداران حقیقی را پوشش می‌دهد تا خیال آن‌ها از بابت کف قیمتی سهامشان در بلندمدت کاملاً راحت باشد.

بازگشایی نیمی از نمادها و استقبال بازار، نشان‌دهنده اراده جمعی برای عبور از شرایط بحرانی است. حمایت‌های ساختاریِ تعریف شده (به‌ویژه طرح بیمه هم‌وطن) نه تنها یک مسکن موقت، بلکه پیامی جدی به سهامداران است که در بازگشت به شرایط عادی، سرمایه‌گذاران خرد تنها نیستند. آغاز دوباره معاملات با این حجم از نقدینگی تازه، می‌تواند پیش‌درآمدی بر بازگشت رونق به بازار سهام در روزهای آتی باشد.

در کنار تمامی تدابیر حمایتی و فضای مثبت ایجاد شده، به یاد داشته باشید که بازارهای مالی همواره در دوره‌های گذار، مستعد رفتارهای هیجانی هستند. از این رو، اکیداً توصیه می‌شود از هرگونه تصمیم‌گیری عجولانه بر اساس جوّ حاکم بر «صف‌های خرید یا فروش» پرهیز کرده و سرمایه‌گذاری خود را بر پایه تحلیل‌های دقیق بنیادی، بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های شفاف‌ساز شرکت‌ها استوار سازید. در شرایط فعلی که برخی نمادها به‌دلیل ابهامات ناشی از جنگ در حالت تعلیق هستند، دقت در ارزیابیِ وضعیت عملیاتی و تاب‌آوری اقتصادیِ شرکت‌ها، کلیدِ حفظ و رشد سرمایه است؛ لذا با نگاهی بلندمدت و به‌دور از هیجانات مقطعی، هوشمندانه عمل کنید تا از نوساناتِ احتمالی ناشی از ورود و خروج‌های غیرکارشناسی مصون بمانید.

امید است با تداوم سیاست‌های حمایتی و تدبیر در بازگشت نمادهای باقیمانده، روند صعودی و پایدار بازار در مسیر رشد متوازن قرار گیرد.