هشدار سطح زرد هواشناسی در زنجان؛ تداوم بارش رگباری و رعد و برق تا جمعه

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس پیشبینیها مبنی بر بارشهای رگباری و وقوع رعد و برق، هشدار هواشناسی سطح زرد در استان صادر شده است.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان افزود: امروز آسمان اغلب مناطق استان ابری پیشبینی میشود. از بعدازظهر بر میزان ابرها افزوده شده و در برخی نواحی با وزش باد نسبتاً شدید همراه خواهد بود. همچنین بارشهای رگباری و رعد و برق تا عصر امروز ادامه مییابد.
رحماننیا با اشاره به پیشبینی روزهای آینده خاطرنشان کرد: از فردا (پنجشنبه) تا روز جمعه، بارشها به صورت پراکنده و محلی در استان روی خواهد داد.
وی با اعلام توصیههای ایمنی تأکید کرد: با توجه به احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها، از هماستانیها خواسته میشود تا حد امکان در کنار رودخانهها و مسیلها تردد و توقف نکنند. همچنین به دلیل خطر وقوع رعد و برق، از حضور در ارتفاعات خودداری شود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان درباره وضعیت جوی هفته آینده اظهار کرد: از اول هفته آینده شرایط جوی نسبتاً پایداری در استان حاکم خواهد شد و بارشها و تغییرات قابل توجهی در دمای هوا نخواهیم داشت.
رحماننیا به ثبت دمای شبانهروز گذشته اشاره کرد و گفت: در ۲۴ ساعت منتهی به امروز، دمای کمینه و بیشینه شهر زنجان بین ۷ و ۲۱ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
وی افزود: دمای هوای شهر زنجان در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ درجه ثبت شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۲ درجه کاهش یافته است.
