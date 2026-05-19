۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

کفن پوشانی که ۸۰ شب در کرج میدان دار بوده اند

کرج _ کفن پوشیده‌اند تا بگویند جانشان را به وطن بخشیده‌اند؛ هشتاد شب است آنها زیر آسمان کرج می‌ایستند تا بگویند جانفدای ایران اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، گروهی از مردم کرج، با پوشیدن کفن، هر شب در تجمعات عمومی این شهر حضور می‌یابند. این جمع که طیف سنی متنوعی از جوانان تا سالمندان را در بر می‌گیرد، زنان نیز در میان آن‌ها به چشم می‌خورند.

این گروه از نخستین روز «جنگ رمضان» در پی انتشار خبر شهادت رهبر انقلاب به خیابان آمدند. از آن روز تاکنون، حدود ۸۰ شب است که بدون وقفه حضور خود را در تجمعات شبانه حفظ کرده‌اند.

آن‌ها حضور خود را «بیعت با رهبری انقلاب» و اعلام وفاداری به آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای توصیف می‌کنند. این تجمعات هر شب در کنار مردم عادی برگزار می‌شود و کفن‌پوشان در صف‌های جمعیت حضوری چشمگیر دارند.

