۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

کشف ۲ کیلوگرم هروئین و شیشه و یک قبضه کلت کمری در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی مراغه از کشف ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه و یک قبضه کلت کمری و دستگیری یک نفر سوداگر مرگ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از تحقیقات فنی و اطلاع از فعالیت یک نفر در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر، موضوع را در دستور کار عملیاتی خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی پلیسی خوردو متهم را در یکی از محلات شهر شناسایی و توقیف و راننده را دستگیر و در بازرسی از خودرو مقدار ۲ کیلوگرم موادمخدر از نوع هروئین و شیشه و یک قبضه سلاح جنگی کلت را کشف کردند.

این مقام انتظامی افزود:متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی معرفی شد.

