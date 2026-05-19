رونمایی از کتاب «هویت دیداری جهاددانشگاهی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، ابوالقاسم رئیسی مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی از رونمایی مجموعه «هویت دیداری جهاددانشگاهی» به مناسبت ۲۷ اردیبهشتماه، روز ارتباطات و روابط عمومی با حضور دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی خبر داد.
وی با اشاره به سابقه تدوین این مجموعه گفت: جلد نخست این مجموعه با عنوان «هویت بصری جهاددانشگاهی» پس از برگزاری کارگروههای تخصصی و با مشارکت صاحبنظران و واحدهای تخصصی جهاددانشگاهی، در مردادماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد.
مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی افزود: در ادامه و با توجه به ماهیت، ضرورت و نیاز به تکمیل این محتوا، با سفارش اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی به واحد هنر این نهاد به عنوان مرکز تخصصی این حوزه، مجموعه «هویت دیداری جهاددانشگاهی» تدوین شد.
رئیسی با اشاره به اهمیت هویت دیداری در سازمانها اظهار کرد: هویت دیداری هر سازمان، بازتابی از ارزشها، مأموریت و پیشینه فرهنگی آن است. جهاددانشگاهی بهعنوان نهادی پیشرو در عرصه علم، فرهنگ و فناوری، همواره بر پایه هویت ملی و اصالت ایرانی حرکت کرده و از همینرو هویت دیداری این نهاد نیز از ابتدا با الهام از هنرهای ایرانی و مؤلفههای فرهنگی کشور شکل گرفته است.
وی ادامه داد: در بازطراحی این هویت، تلاش شده با بهرهگیری از زیباییشناسی هنرهای سنتی ایران، از جمله خط، نقش و رنگهای الهامگرفته از میراث فرهنگی، هویتی منسجم، مدرن و در عین حال ریشهدار خلق شود. این رویکرد علاوه بر تأکید بر هویت مستقل و ملی جهاددانشگاهی، این نهاد را بهعنوان مجموعهای علمی و فرهنگی با ریشههای بومی، به شکلی روزآمد و کارآمد معرفی میکند.
مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی با بیان اینکه در این بازنگری، ضمن حفظ ابعاد اصلی هویت دیداری، مؤلفههای جدیدی متناسب با اقتضائات زمانه معاصر به آن افزوده شده است، گفت: این ابعاد جدید علاوه بر تقویت هویت فرهنگی ایرانی، پاسخگوی نیازهای نوین حوزه ارتباطات و فناوریهای جدید از جمله هوش مصنوعی نیز هستند.
رئیسی افزود: همچنین در بخشهایی همچون تولیدات محتوایی، تبلیغات، طراحی روابط کاربری و رسانههای دیداری، متناسب با تغییرات فناوری و رویکردهای نوین، بازنگریهایی صورت گرفته و موارد تازهای به این هویت افزوده شده است.
وی با اشاره به ساختار این مجموعه خاطرنشان کرد: مجموعه هویت دیداری جهاددانشگاهی در ۳۵ فصل تدوین شده و موضوعاتی همچون تعریف هویت اجتماعی جهاددانشگاهی، لوگو، قلم، نقشمایه و نگارهها، رنگ، پیکتوگرامها و المانهای گرافیکی، رسانههای دیداری، اصول نگارش، طراحی اقلام اداری، هدایا، توسعه دیزاین اطلاعات و قواعد طراحی محیطی را دربرمیگیرد.
مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی ادامه داد: در این اثر همچنین هویت دیداری اختصاصی معاونتهای فرهنگی، تجاریسازی فناوری و اشتغال دانش بنیان، آموزشی و پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی به همراه نشان، رنگ سازمانی، دستاوردها و اصول طراحی مرتبط با هر حوزه به تفصیل تشریح شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: این هویت دیداری بتواند ادای دینی به گنجینه وسیع هنر و فرهنگ ایرانزمین باشد و در مسیر انسجامبخشی و تقویت هویت اجتماعی جهاددانشگاهی، نقش مؤثری ایفا کند.
