تکمیل ورزشگاه شهدای چالوس از مطالبات جدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور شامگاه دوشنبه در نشست مسئولان شهرستان اظهار کرد: ورزشگاه شهدای چالوس به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ورزشی غرب استان، نقش مؤثری در ارتقای سرانه ورزشی و توسعه امکانات رفاهی منطقه دارد.

وی با بیان اینکه تکمیل این مجموعه از خواسته‌های جدی مردم شهرستان است، افزود: لازم است روند اجرای این پروژه با حمایت و پیگیری مسئولان استانی و ملی شتاب بیشتری بگیرد.

فرماندار چالوس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مراسم تشییع یکی از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت، حضور گسترده مردم در این آیین را نشانه همبستگی و انسجام اجتماعی دانست و از مشارکت مردم و عوامل اجرایی در برگزاری این مراسم قدردانی کرد.

یوسف پور همچنین با تبریک هفته بهزیستی، از تلاش‌های فعالان حوزه سلامت اجتماعی تقدیر کرد و پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی را به ائمه جمعه تبریک گفت.

وی با گرامیداشت روز خبرنگار نیز نقش رسانه‌ها در انعکاس دقیق و شفاف اخبار و رویدادهای شهرستان را مهم ارزیابی کرد و از همکاری اصحاب رسانه با مجموعه مدیریت شهرستان قدردانی کرد.