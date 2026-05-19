استقرار مرکز انتقال خون دغدغه مهدیشهری ها؛ افتتاح مرکز در دست پیگیری

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد ظهر سه شنبه در دیدار با با دکتر امیدیان مدیرکل انتقال خون استان سمنان به میزبانی دفتر فرماندار به تعداد بالای مراجعان از مهدیشهر به مرکز انتقال خون سمنان خبر داد و بیان کرد: مهدیشهری ها در اهدای خون همواره پیشقدم و پیشگام و در زمره بهترین ها هستند.

وی با تاکید به اینکه مراجعه مردم به مرکز انتقال خون سمنان مشکلاتی را برای شهروندان مهدیشهری ایجاد کرده است، افزود: این مهم می طلبد تا این شهرستان دارای پایگاه مستقل از مرکز استان شود.

فرماندار مهدیشهر به اهمیت استقرار انتقال خون در این شهرستان تاکید کرد و ادامه داد: فرمانداری مهدیشهر در این خصوص پیگیری لازم را انجام و مقدمات کار فراهم شده است.

خداداد از افتتاح واحد انتقال خون شهرستان طی روزهای آینده ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت: با استقرار این مرکز و توسعه خدمات راحتی مراجعان هر سه شهر شهرستان فراهم می شود.

وی با تاکید به اینکه این واحد با استانداردهای ویژه انتقال خون به بهره برداری خواهد رسید، افزود: با مشارکت خیران در آینده قطعا خدمات گسترده تری در حوزه بهداشت و درمان به مردم ارائه خواهد شد.