۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

امامی یگانه: موانع مسکن دانشگاهیان در استان اردبیل رفع می شود

اردبیل - استاندار اردبیل بر ضرورت رفع موانع اجرایی تفاهم نامه مربوطه توسط مدیران استانی تأکید کرد و گفت: این اقدام دغدغه به‌حق دانشگاهیان را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه ظهر سه شنبه در نشست بررسی مسائل پیش روی تأمین مسکن دانشگاهیان با اشاره به راهکارهای رفع موانع برای تأمین مسکن دانشگاهیان اظهار کرد: مدیران استانی موانع اجرای تفاهمنامه را برطرف کنند تا دغدغه دانشگاهیان کاهش یابد.

استاندار اردبیل گفت: دولت بر اجرایی کردن تفاهم‌نامه میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن دانشگاهیان عزم جدی دارد.

محمد حسن زاده رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز با قدردانی از حمایت استاندار و مدیران، تأمین مسکن را دغدغه اصلی دولت دانست و آن را عامل مؤثر در امنیت شغلی، آرامش خاطر و بهره‌وری علمی اعضای هیأت علمی برشمرد.

