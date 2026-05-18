محورهای رایزنی وزیران خارجه قطر و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان تلفنی گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی دو طرف درباره روابط دو جانبه و راه‌های حمایت و تقویت آن و تحولات اوضاع منطقه به ویژه مسائل مربوط به آتش‌بس میان آمریکا و ایران و تلاش‌ها با هدف کاهش تنش در راستای کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه گفت‌وگو کردند.

وزیر خارجه قطر در این تماس تلفنی پاسخگویی تمامی طرف‌ها به تلاش‌های میانجیگری جاری که زمینه را برای رسیدگی به حل ریشه‌ای بحران از طریق ابزارهای مسالمت آمیز و گفتگو فراهم می‌کند و منجر به دستیابی به توافق پایدار می شود و از تشدید دوباره تنش جلوگیری می‌کند، را ضروری دانست.