تکواندوکاران ایران رقبای خود را شناختند/ مبارزه ۵ ملی پوش از یکشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا فردا پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت با حضور ۳۳۸ تکواندوکار از ۳۱ کشور به میزبانی مغولستان در سالن «ام بانک» شهر اولان باتور آغاز می شود.

در روز نخست مبارزات اوزان ۵۴- و ۸۷+ کیلوگرم مردان، ۴۶- و ۷۴+ کیلوگرم دختران انجام خواهد شد که ۵ تکواندوکار کشورمان به مصاف رقبای خود می روند.

بر همین اساس در وزن ۵۴- کیلوگرم که ۲۶ تکواندوکار حضور دارند ، یاسین ولیزاده در اولین دیدار با «پنگ کستون» از سنگاپور دیدار می کند و در صورت برتری به دیدار «المشرف» از عربستان می رود. در همین قسمت جدول مهدی رزمیان ابتدا باید با «ام لال» از هند پیکار کند و در ادامه به مصاف « عزیز هدایت» از اندونزی برود. دو نماینده کشورمان در صورت برتری در دو مبارزه نخست خود برای رسیدن به نیمه نهایی به دیدار هم می روند.

آرین سلیمی در وزن ۸۷+ کیلوگرم که ۱۷تکواندوکار پیکار می کنند، دور نخست «عبدالعزیم» از قرقیزستان را پیش رو دارد و در صورت برتری با برنده دیدار مغولستان و مالزی مبارزه می کند.

در وزن ۴۶- کیلوگرم دختران معصومه رنجبر در اولین مبارزه خود «سو این» از کره جنوبی را پیش رو خواهد داشت و در صورت پیروزی با «وانگ» از چین پیکار می کند. در این وزن ۲۱ تکواندوکار وزنکشی کردند.

فاطمه احمدی در وزن ۷۳+ کیلوگرم در میان ۱۲ تکواندوکار حاضر دور نخست باید با «یرکاسیمووا» از قرقیزستان مبارزه کند و در صورت کسب پیروزی به دیدار «اسیپووا» قهرمان عنوان دار المپیک و جهان از ازبکستان می رود.

مسابقات طبق برنامه اعلام شده از ساعت ۹ صبح به وقت محلی(۴:۳۰ بامداد به وقت تهران) آغاز خواهد شد و به دلیل برگزاری مراسم افتتاحیه تا ساعت ۱۴ ادامه خواهد داشت.