اعزام تیم ملی تکواندو به مغولستان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در سه بخش پومسه، کیوروگی و پاراتکواندو ۲۹ اردیبهشت ماه تا چهارم خردادماه به میزبانی اولانباتور در کشور مغولستان برگزار خواهد شد. به همین منظور تیم ملی کشورمان صبح امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه در دو گروه بانوان و آقایان راهی این رویداد شد.



این رقابت ها علاوه بر در اختیار داشتن رنکینگ المپیکی، به دلیل کسب سهمیه در بازی های آسیایی ناگویا از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.



تیم ملی صبح امروز ابتدا با پروازی راهی ترکیه می شود و سپس به مقصد پکن در چین پرواز می کند. ملی پوشان برای حضور در قهرمانی آسیا پکن را به مقصد اولانباتور ترک خواهند کرد.



در بخش پومسه یاسمن لیموچی، مرجان سلحشوری، یاسین اکبری و یاسین زندی اعضای تیم ملی را تشکیل می دهند. هدایت این تیم برعهده حسین بهشتی و نگار مددخانی به عنوان سرمربی است.



در بخش کیوروگی یاسین ولی زاده، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، امیرعباس رهنما، رادین زینالی، امیررضا صادقیان، محمد حسین یزدانی و آرین سلیمی در گروه آقایان و معصومه رنجبر، مهلا مومن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، یلدا ولی نژاد، فرشته فتحی، باران نعمتی و فاطمه احمدی در گروه بانوان نمایندگان ایران هستند.



علی تاجیک، مهرداد یوسفی، وحید ناصری، خیرالله قلی زاده ( فیزیوتراپ) کادر فنی تیم ملی آقایان را تشکیل می دهند. مهروز ساعی سرمربی است، آزاده یاسایی و شیما خلیل ارجمندی به عنوان مربی در گروه بانوان وی را یاری می کنند.



گفتنی است تیم ملی پاراتکواندو نیز طی روزهای آینده عازم مغولستان خواهد شد.