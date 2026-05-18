حریفان نمایندگان پومسه ایران مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره قهرمانی پومسه آسیا «کسب سهمیه بازی های آسیایی ناگویا» با حضور ۲۲۶ پومسه‌رو از ۲۱ کشور از روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه به مدت دو روز به میزبانی سالن «ام بانک» در شهر اولانباتور برگزار می‌شود.

در روز نخست، رقابت‌ها در بخش انفرادی پیگیری خواهد شد و روز دوم (۳۰ اردیبهشت) به بخش تیمی اختصاص دارد. تیم ملی ایران با ۴ نماینده در این بخش به اجرای فرم خواهد پرداخت. یاسمن لیموچی، مرجان سلحشوری، یاسین اکبری و یاسین زندی اعضای تیم ملی را تشکیل می دهند.

با برگزاری جلسه قرعه کشی این مسابقات با حضور سرپرستان و مربیان تیم ها، جدول بازی های رقابت های پومسه در دو بخش انفرادی و تیمی مشخص شد که به شرح ذیل است:

انفرادی پومسه استاندارد زیر ۳۱ سال آقایان - حضور ۱۵ پومسه رو

یاسین زندی/ دور نخست برابر(رانا ابراج) از نپال دیدار می کند و در صورت پیروزی با برنده دیدار میان نمایندگان اندونزی و ژاپن مواجه می شود.



انفرادی پومسه استاندارد زیر ۳۱ سال آقایان - حضور۱۷ پومسه رو

مرجان سلحشوری / دور نخست برابر (کی لیو) از هنگ کنگ مسابقه خود را برگزار می کند و در صورت پیروزی با برنده دیدار تیمور شرقی و کره جنوبی به میدان می رود.



تیمی میکس زیر ۳۱ سال/ حضور ۱۲ تیم

تیم زندی -سلحشوری/ دور اول استراحت سپس با برنده دیدارسنگاپور و فیلیپین دیدار می کنند. تیم ایران برای رفتن به فینال باید با یکی از تیم های تایلند ، هنگ کنگ یا ویتنام مصاف کند.

در بخش ابداعی

همچنین یاسین اکبری و یاسمن لیموجی در بخش ابداعی انفرادی و میکس به ترتیب قرعه به اجرای فرم خواهند پرداخت.

هدایت تیم ملی پومسه برعهده حسین بهشتی در گروه آقایان و نگار مددخانی در گروه بانوان به عنوان سرمربی است.