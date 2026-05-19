به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری قائم مقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: بنا به درخواست ناشران محترم و همچنین تاکید دکتر محسن جوادی؛ رئیس نمایشگاه کتاب تهران و معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بازه زمانی کتابهای مجاز ناشران مکتوب در نمایشگاه کتاب سه سال دیگر نیز افزوده شد.
وی افزود: بنابراین از امروز سهشنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت (۱۴۰۵) ناشران محترم میتوانند کتابهای منتشر شده در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، خود را نیز در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران عرضه کنند. پیشتر نمایشگاه به عرضه کتابهای منتشر شده در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ اختصاص داشت.
قائم مقام نمایشگاه کتاب درباره شیوه نمایش غرفه ناشران کتابهای الکترونیک در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: در این دوره از نمایشگاه ناشران کتابهای الکترونیک نیز حضور دارند و به عرضه محصولات خود میپردازند. همانطور که میدانید فعالیت این ناشران عمدتا در تعامل با ناشران کتاب فیزیکی است و در اصل آنها بعد از انتشار نسخه فیزیکی کتاب به تولید نسخه الکترونیک آن نیز میپردازند.
حیدری ادامه داد: با حضور ناشران الکترونیک در نمایشگاه هم نسخه چاپی و هم نسخه الکترونیک کتاب عرضه میشوند. به همین دلیل و برای جلوگیری از بروز اشتباه، هنگام جستوجوی مخاطبان ابتدا آنها به نسخه چاپی کتاب و ناشر اصلی دسترسی پیدا کرده و در ادامه نسخه الکترونیک نیز برایشان نمایش داده میشود.
وی در پایان گفت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته فعالان نشر الکترونیک کتاب هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیز طی بیانیهای اعلام کردهاند که ناشران عزیزی که تمایل ندارند، فرمت الکترونیک آثارشان در نمایشگاه عرضه شود، میتوانند به آنها اطلاع دهند تا این عرضه آن کتابها در نمایشگاه متوقف شود.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.
