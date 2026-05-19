به گزارش خبرنگار مهر، در رویدادی کمسابقه، شاخص آلودگی هوای کلانشهر اراک در ساعت ۱۲ امروز سهشنبه با عبور از عدد ۵۰۰، وضعیت قهوهای و بسیار خطرناک را برای تمام گروههای سنی نشان میدهد.
همچنین هوای شهرستان شازند نیز با ثبت شاخص آلودگی ۳۶۴ در وضعیت خطرناک قرار دارد.
این وضعیت ناشی از گردوخاک شدیدی است که همزمان دو آلایندهٔ ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5) و ۱۰ میکرون (PM10) را در هوای منطقه افزایش داده است.
در پی افزایش چشمگیر شاخص ایستگاههای سنجش کیفیت هوا و بالا رفتن غلظت آلایندههای ذرات معلق در جو، کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار، نیز امروز در دفتر مدیریت بحران استانداری برگزار و مصوباتی در این نشست اتخاذ شد.
بر این اساس، ممنوعیت فعالیتهای عمرانی و معدنی: به منظور کاهش انتشار ذرات معلق، هرگونه فعالیت عمرانی در سطح شهر،همچنین فعالیت واحدهای معدنی در حاشیه شهر تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد از تمامی دستگاههای ذیربط خواسته شد تا تمهیدات زیستمحیطی لازم را به فوریت اتخاذ کنند.
مورد انتظار است شهروندان، توصیههای بهداشتی مربوط به شرایط گرد و غبار (از جمله استفاده از ماسک، کاهش ترددهای غیرضروری و عدم فعالیتهای ورزشی در فضای باز) را جدی بگیرند همچنین جهت ارائه خدمات فوری پزشکی و امدادرسانی احتمالی، تیمهای اورژانس در میادین اصلی شهر مستقر هستند.
با توجه به روند افزایشی شاخصهای آلودگی، مقرر شد جلسه بعدی کارگروه در ساعت ۱۹ امروز مجدد تشکیل شود و پس از تجزیه و تحلیل دقیقتر دادهها و اطلاعات هواشناسی و ایستگاههای سنجش کیفیت هوا، تصمیمگیری نهایی در خصوص اقدامات آتی و وضعیت شهر اتخاذ و به اطلاع عموم برسد.
