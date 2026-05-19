به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز (سهشنبه، ۲۹ اردیبهشت) با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و جمعی از معاونان و مدیران وزارتخانه امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست، معاونان سیاسی، اقتصادی و امور مجلس وزارت امور خارجه به همراه شماری از دیپلماتها، مدیرانکل و معاونان وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند و راهکارهای توسعه همکاریها و تسهیل هماهنگی میان دو وزارتخانه را مورد بررسی قرار دادند.
در این دیدار، علاوه بر سید عباس عراقچی، مجید تختروانچی، وحید جلالزاده، حمید قنبری و جمعی دیگر از معاونان و مدیرانکل وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند.
