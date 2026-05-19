سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی الگوهای پیشیابی اظهار کرد: از ساعات بعدازظهر و امشب، استان تحت تأثیر یک موج ناپایدار قرار میگیرد که بهتدریج باعث افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان خواهد شد.
وی افزود: در برخی مناطق مستعد، وقوع پدیده گرد و غبار نیز پیشبینی میشود و بارشها بهصورت رگبار و رعد و برق در نقاط مختلف استان رخ خواهد داد.
ملاحی ادامه داد: فعالیت این سامانه تا اواخر وقت فردا ادامه دارد و بهصورت نقطهای ممکن است شدت بارشها در برخی مناطق بیشتر باشد که این شرایط میتواند منجر به آبگرفتگی معابر عمومی و بالا آمدن سطح آب رودخانهها شود.
وی با اشاره به تغییرات دمایی گفت: برای فردا چهارشنبه کاهش محسوس دما پیشبینی میشود بهطوری که دمای هوا بین ۸ تا ۱۰ درجه نسبت به امروز کاهش یافته و هوا خنکتر خواهد شد.
کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: برای روز پنجشنبه بهطور موقت جو استان پایدار خواهد شد، اما از روز جمعه موج ناپایدار دیگری وارد استان میشود که افزایش ابر و بارشهای پراکنده را در پی خواهد داشت.
