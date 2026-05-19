به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: ما در بحث کالابرگ با تولیدکننده‌ها و فروشگاه‌های مختلف وارد مذاکره شدیم. در این راستا با ۵ تا از فروشندگان اینترنتی توافق‌نامه امضا شد.

تخفیف کالاهای کالابرگ

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه‌ این فروشگاه‌های آنلاین ۱۰ درصد تخفیف در ارائه کالاهای اساسی مندرج در کالابرگ اعمال می‌کنند.

وی ادامه داد: بر اساس نگرانی رئیس‌جمهور نسبت به فروشگاه‌های کوچک در حوزه اصناف، تاکید داشت در این بخش هم اقتصاد فروشگاه‌داران نیز باید بچرخد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در راستای رفع این دغدغه، در حال مذاکره با تولیدکننده‌های مختلف هستیم که آنها به مشتریان از طریق فروشگاه‌های غیر زنجیره‌ای تخفیف را اعمال کنند.

۵۰۰۰ پیشخوان دولت برای ثبت‌نام بیمه بیکاری فعال می‌شود

میدری در خصوص بیمه بیکاری با بیان این که فرایند ثبت نام تسهیل شده است، گفت: یک مرکز تماس تلفنی که روزانه ۱۸ ساعت فعالیت دارد و به صورت سامانه‌ای می‌تواند خدمات‌دهی کند.

وزیر کار در ادامه، خبر داد: از هفته آینده از طریق پیشخوان‌های دولت که بیش از ۵۰۰۰ پیشخوان است، متقاضیان بیمه بیکاری می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند.

وی به آمار متقاضیان اشاره کرد و گفت: ما حدود ۲۲۹ هزار نفر ثبت نام کردند بیش از ۱۵۰ هزار نفر در اردیبهشت ماه بوده است.

میدری افزود: کسانی که قبل از اردیبهشت ماه ثبت نام کرده‌اند، مستمری حدود ۴۲ هزار نفر آنها برقرار شده است. وزارت کار برای اینکه بتواند مستمری بازنشستگان را تسهیل کند، از بازنشستگان وزارت کار در دو شهر اصفهان و تهران استفاده می‌کنیم که پرونده‌ها با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

اوراق گام ابزاری برای کنترل تورم

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به نرخ تورم در اقتصاد کشور، اظهار کرد: تورم بیش از این که ناشی از کسری بودجه دولت باشد، ناشی از انحراف در تسهیلات بانکی است.

میدری عنوان کرد: یک سوال اساسی که ما در ایران با آن روبرو هستیم که تا آن را مورد نقد و بررسی قرار ندهیم و رفتار گروه‌های مختلف نقد نشود، تقاضا برای تسهیلات بانکی دوباره فشار بسیار زیادی به سیستم بانکی وارد می کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که حدود ۲۰ درصد وام‌هایی که گرفته شده بازپس داده نشده است، اظهار کرد: بنابراین، نرخ سود را به شدت بالا می‌برد.

میدری تاکید کرد: ابزاری مانند اوراق گام که همان ال‌سی داخلی است، خرید دین و... ابزارهای متنوعی به شمار می‌روند که در سیستم بانکی با خطر کمتری در خصوص وام گرفتن از سوی افراد و بازپس ندادن این وام‌ها مواجه می‌شود.