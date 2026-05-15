به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ کالابرگ تمام یارانه‌بگیران ایرانی شارژ شد. با واریز اعتبار سرپرست خانوارهای با رقم انتهایی کد ملی ۷، ۸ و ۹ کالابرگ اردیبهشت تمام درخواست‌کنندگان کالابرگ از جمعیت حدود ۸۷ میلیون نفری شارژ شد.

ماهانه چند طرح کمک معیشتی از سوی دولت برای خانوارهای ایرانی اجرا می‌شود. این کمک معیشت در دو قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی پیگیری می‌شود.

مشمولان یارانه نقدی

پرداخت نقدی یارانه به خانوار دهک‌های درآمدی اول تا نهم اختصاص دارد. خانوراهای دهک‌های اول تا سوم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های درآمدی چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند که به ترتیب ۲۵ و ۳۱ هر ماه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

پس از به‌روزرسانی سطح درآمد و سرمایه خانوارها حدود ۸ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران نقدی در سال ۱۴۰۴ حذف شدند که اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت.

یارانه غیرنقدی ویژه ایرانیان ساکن در کشور

یارانه غیرنقدی در قالب کالابرگ در دولت سیزدهم کلید خورد. ایرانیان در این طرح مختار به انتخاب دریافت یارانه نقدی یا غیرنقدی بودند. در این دوره ۴۰۰ هزار تومان مبلغ کالابرگ بود که اگر افراد حداقل به میزان ۲۰۰ هزار تومان از ۱۱ قلم کالای مورد نظر خریداری می‌کردند، ۱۲۰ هزار تومان شارژ اضافه برای آنها واریز می‌شد.

در دولت چهاردهم تقریبا پس از یک وقفه یک ساله اجرا طرح کالابرگ از نو آغاز شد. این یارانه کمک معیشتی در کنار یارانه نقدی دهک‌های درآمدی اول تا نهم در حال انجام است.

مبلغ کالابرگ در ابتدا با ۵۰۰ هزار تومان برای دهک‌های درآمدی اول تا سوم و ۳۵۰ هزار تومان برای سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا هفتم واریز شد.

در ادامه با حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان از دی ماه ۱۴۰۴ و افزایش ۳ تا ۵ برابری اقلام خوراکی، این یارانه غیرنقدی به ازای هر نفر یک میلیون تومان افزایش یافت؛ ضمن این که هر ایرانی ساکن در کشور می‌توانست با ثبت درخواست، مشمول این طرح شود.

گفتنی است، معیار دهک‌بندی در پرداخت کالابرگ عمومی، حذف شده و زمان‌بندی شارژ آن بر اساس رقم انتهای کد ملی سرپرستان خانوار ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هر ماه انجام می‌شود.

همچنین با افزایش تورم کالاهای اساسی در سال جدید و ۳ رقمی شدن نرخ تورم خوراکی‌ها دولت به دنبال افزایش مبلغ کالابرگ است که در صورت تصویب در هئیت‌دولت، مابه‌التفاوت آن از اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان واریز می‌شود.

یارانه فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت و اعتبار اردیبهشت ماه تا پایان خرداد مهلت خرید دارد.

یارانه غیرنقدی کودکان دارای سوءتغذیه

در کنار این یارانه غیرنقدی عمومی، دومین طرح کمکی دولت برای تامین کالری روزانه جامعه، طرح تامین اعتبار برای کودکان دارای سوءتغذیه است. ماهانه سرپرستان خانوار بیش از ۱۸۸ هزار کودک زیر ۵ سال مبتلا به سوءتغذیه که به مراکز بهداشتی سراسر کشور مراجعه کرده‌اند، اعتبار خرید سبد غذایی رایگان در بستر طرح کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند.

به گفته معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی شده است.

به این ترتیب، برای ۱۵۹ هزار و ۶۳۵ کودک دارای سوءتغذیه در خانوارهای بسیار نیازمند با وسع اقتصادی پایین (دهک‌های اول تا پنجم)، مبلغ ۱.۳ میلیون تومان و برای ۲۹ هزار و ۲۸۵ کودک دارای سوءتغذیه در خانوارهای نیازمند با وسع اقتصادی متوسط (دهک‌های ششم و هفتم) مبلغ ۸۰۰ هزار تومان شارژ می‌شود.

امسال شارژ فروردین و اردیبهشت ماه همزمان به مبلغ ۲.۶ و ۱.۶ میلیون تومان (بسته به دهک سرپرست خانوار) به ازای هر کودک انجام شده است.

سرپرست خانوار می‌تواند در کنار ۱۱ قلم کالای اساسی، میوه و سبزیجات، مغزیجات نیز برای کودکان خود خریداری کنند.

طرح یسنا و یارانه غیرنقدی دولت به مادران

طرح دیگر ویژه زنان باردار و شیرده است. طرح «یسنا» با هدف حمایت ویژه از مادران باردار و شیرخواران زیر دو سال از دهک‌های اول تا هفتم درآمدی است. اولویت اصلی آن متوجه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بوده و مبالغ این یارانه برای دهک‌های اول تا سوم ۶۵۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم و پنجم ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

ایمان زنگنه، سخنگو معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته ۴ مرحله از این طرح اجرا شد و در سال جدید مشروط به تامین اعتبار است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۵ یک مرحله مکمل طرح یسنا برای چندقلوها به ازای هر کودک مبلغ ۱.۵ میلیون تومان شارژ شده است.

در لیست خرید این یارانه غیر از ۱۱ قلم اساسی و میوه و سبزیجات، پوشک و شیرخشک را هم شامل می‌شود.

کالابرگ ویژه متولدین ۱۴۰۵

در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر شهید و تحقق مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتبط با «الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور» و بند (ج) ابلاغیه رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «حمایت مالی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک و تمام مادران باردار کشور»، با تخصیص منابع پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به منظور حمایت از مادرانی که فرزندان آنها از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ به دنیا می‌آیند، تا پایان ۲ سالگی فرزند مشمول طرح هستند.

«کارت امید مادر» با هدف ارتقای امنیت غذایی، پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک، با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) مجری طرح کالابرگ الکترونیکی انجام می‌شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتبار خرید سبد غذایی و پوشک بچه و در صورت نیاز شیر خشک رایگان برای تعداد ۶۳ هزار و ۳۰۵ کودک متولد شده از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ را در بستر کالابرگ الکترونیکی به حساب ۶۱ هزار و ۹۹۵ مادر مشمول تخصیص داد.

این مبلغ ماهانه ۲ میلیون تومان (غیرنقدی) به حساب مادران واریز می‌شود.

مهلت خرید کالابرگ الکترونیکی نوزادان، شارژ فروردین ماه تا پایان خرداد ماه اعلام شده است.

اقلام اساسی مشمول انواع طرح کالابرگ الکترونیکی

خواروبار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست و پنیر

پروتئین: گوشت قرمز و گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه‌جات و سبزیجات

دانه‌های مغذی: انواع مغزیجات (ویژه کالابرگ کودکان دارای سوءتغذیه)

پوشک و شیر خشک (ویژه طرح یسنا و کودکان متولد ۱۴۰۵)

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۲. کد دستوری: #۱۴۶۳*۵۰۰*